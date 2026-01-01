NOVA кани зрителите на пътешествие из забележителностите на България с новото предаване „Свобода на колела“. От 26 септември всяка събота от 16:30 ч. младата двойка Мариана и Любослав ще обикалят страната със своя кемпер, за да съберат печатите от 100-те национални туристически обекта. Те ще достигнат и до непознати кътчета на страната, за да се свържат с корените си.

Начало на пътуването ще постави забравена хартиена книжка с печати, принадлежала на дядото на Любо, който не е успял да я запълни докрай. Това наследство ще подтикне внука да поеме по стъпките на дядо си, за да довърши започнатото, а до него ще бъде Мариана – неговата половинка и бъдеща съпруга. Двамата са популярни създатели на съдържание в YouTube, познати на аудиторията с видеоклиповете, в които превръщат обикновен бус в мечтания кемпер и обикалят Европа с него.

Сега те потеглят отново заедно на път и ще разполагат с 20 дни и бюджет от 1000 евро, за да съберат всички печати. Взаимно ще си дават сили, а напред ще ги движат нестихващият им ентусиазъм и желанието да опознаят България. Спирките им ще са много, а историите ще предизвикат лавина от емоции в преследване на крайната цел.

Всеки епизод ще отвежда Мариана и Любо до няколко нови обекта от книжката. Очакват ги красиви места, но и неочаквани препятствия.

Не пропускайте премиерата на „Свобода на колела” на 26 септември от 16:30 ч. по NOVA.

Повече информация за „Свобода на колела“ може да откриете на сайта на предаването, както и във Facebook, Instagram и TikTok.