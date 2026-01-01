Решението на Дирекция „Програмно съдържание“ на Българската национална телевизия (БНТ) предаването „История.БГ“ да продължи с един постоянен водещ е взето в рамките на установените правомощия и вътрешните правила на обществената телевизия. Това се посочва в разпространена позиция на Управителния съвет на БНТ във връзка с публичните реакции и политическите изявления по темата.

От ръководството на БНТ отбелязват, че промяната е част от по-широка програмна концепция за новия телевизионен сезон и не променя тематичния и образователния характер на предаването, нито ограничава редакционната свобода на творческия му екип. Предвижда се форматът да бъде надграден с нови съдържателни елементи, специални издания, репортажи, дискусионни предавания по специални поводи и по-широко експертно участие.

Управителният съвет заявява, че уважава правото на гражданите да изразяват мнение и критика към програмите на обществената телевизия, но подчертава необходимостта да се прави разграничение между свободния обществен дебат и политическия натиск за промяна на конкретно програмно или кадрово решение.

„Опитите чрез политически декларации, парламентарни позиции или друг институционален натиск да бъде наложено връщането на конкретен водещ в конкретно предаване са несъвместими с принципа на редакционната и програмната независимост на обществената медия“, се посочва в разпространената позиция.

От Управителния съвет на БНТ определят като особено тревожни опитите агресивна реторика, лични нападки и език на омразата в социалните мрежи да бъдат използвани като инструмент за подобен натиск. Според ръководството на обществената телевизия това вече не е свободен обществен дебат, а практика, която подменя аргументите с натиск.

„Подобно поведение не трябва да бъде толерирано или насърчавано от никого – включително от политическите партии и техните централи“, заявяват от Управителния съвет. Според тях отговорност на политическите организации е да се разграничават от езика на омразата, персоналните атаки и кампаниите на агресия срещу журналисти, медии и техните служители, независимо от отношението им към конкретно решение.

В позицията се подчертава, че независимостта на обществената медия има смисъл, когато тя може да взема професионални решения, включително такива, които предизвикват несъгласие, без политическата власт да определя кой да бъде водещ, редактор или журналист в дадено предаване. От БНТ посочват, че този принцип е залегнал както в българското медийно законодателство, така и в Европейския акт за свободата на медиите.

„Управителният съвет категорично отхвърля всеки опит професионално програмно решение да бъде превръщано в политически казус“, се казва още в позицията. От ръководството посочват, че БНТ има задължението да защитава свободата на журналистите си от външен натиск, но също така има правото и отговорността да определя собствената си програмна политика, да оценява форматите си и да ги развива в интерес на аудиторията.

Като истински коректив на обществената телевизия Управителният съвет на БНТ определя обществото и подчертава отговорността на медията към нейните зрители. В позицията се посочва, че според последното изследване на Reuters Institute for the Study of Journalism БНТ и Българското национално радио са най-доверените новинарски брандове в България.

„За БНТ това доверие не е привилегия. То е отговорност. Отговорност да бъдем независими от всяка политическа сила“, заявяват от Управителния съвет. Оттам посочват, че ще продължат да гарантират редакционната независимост на журналистите и творческите екипи, като едновременно с това ще отстояват правото и задължението на професионалното ръководство самостоятелно да взема програмните решения на обществената телевизия.

ХРОНОЛОГИЯТА ДОСЕГА

В свой статус във фейсбук преди два дни Георги Ангелов обяви, че е свален от ефир. „Прогресивно ми е. Вчера бях извикан от програмния директор на БНТ и бях уведомен, че съм свален от ефир. Няма да водя повече „История.БГ“, както не мога да бъда и редактор на предаването“, написа той. БНТ излезе с позиция, в която се посочва, че програмата на БНТ е в процес на обновяване, медията не се разделя с нито един от дългогодишните си журналисти.

По казуса с позиции излязоха различни политически партии и обществени личности. ДСБ сезира Европейската комисия, иска проверка от Съвета за електронни медии (СЕМ) и отговор от БНТ за свалянето от ефир на Георги Ангелов.

ПП „Движение Да България“ също разпространи позиция, в която се посочва, че зрителите заслужават ясни мотиви и уважение към интелекта им. Административните евфемизми само засилват подозрението за политическа разправа.

Съветът за електронни медии (СЕМ) взе решение на вчерашното си заседание да изслуша генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) и Управителния съвет на обществената медия за планираните програмни промени, включително по повод освобождаването на журналиста Георги Ангелов като водещ на предаванията „История.БГ“ и „От Европа и напред“.

Министърът на културата Евтим Милошев отказа да коментира свалянето от ефира на Българската национална телевизия (БНТ) на водещия на предаването „История.БГ" Георги Ангелов на вчерашното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание.

Не вярвам, няма никаква политическа намеса в работата на Българската национална телевизия (БНТ), поне от наша страна и като управляващи, и като партия, каза днес пред журналисти премиерът Румен Радев.