Сигналите за дим и задушлива миризма във Велико Търново са вследствие на пожара в гурковското село Димовци, съобщи за БТА Христо Павлов, говорител на общинската администрация във Велико Търново.

Първите сигнали за силен мирис на пушек и синкав дим са подадени в късните следобедни часове днес на дежурния телефон в общината. След проверка е установено, че южният вятър е разнесъл миризмата на пушек от пожара в Димовци към Велико Търново. Опасност за хората няма, кметът на общината Даниел Панов е във връзка с институциите и колегата си от Община Гурково, както и с областния управител на Стара Загора.

БТА припомня, че областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов задейства системата BG-Alert заради пожара край гурковското село Димовци.