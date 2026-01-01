Сложността на различните форми на война, използвани в конфликтите по света днес, кара анализаторите все по-често да ги разделят на „кинетична“ и „икономическа“ война. Кинетичната война включва използването на оръжие и военна сила, докато икономическата разчита на инструменти като санкциите.

Тази седмица имаше ескалация и в двата вида война - с подновяването на ракетните удари в Украйна и Близкия изток и с нови кръгове санкции срещу Израел, Иран и Куба. Камарата на представителите на САЩ трябва да гласува и по мащабни нови мита върху държави, които купуват руски петрол и газ. Имаше и развития, съчетаващи двата вида война - подкрепяните от Иран хуси поеха контрола над стратегически важния йеменски град Моха на брега на Червено море, само на 50 километра от протока Баб ел-Мандеб, докато Саудитска Арабия заобикаля блокадата на Ормузкия проток чрез тръбопровод към западното си крайбрежие.

Крайната десница триумфира в Германия



Но новият играч, появил се на бойното поле тази седмица, е политическата война - промените във вътрешната политика на държавите, които оказват влияние върху геополитическия пейзаж. Най-яркият пример дойде от изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, където крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели 43,8 процента от гласовете, докато подкрепата за управляващия Християндемократически съюз (ХДС) на канцлера Фридрих Мерц се срина наполовина до 17,2 процента.

Германските медии масово съобщават, че позицията на Мерц е застрашена, тъй като той се е доказал както като неефективен комуникатор, така и като непопулярен лидер, който не успява да спре възхода на АзГ. Натискът вероятно ще се засили с предстоящите избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания следващия уикенд. Мерц призна пред Бундестага, че избирателите са се изказали „доста ясно“, и обеща да достигне по-ефективно до хората „в целия спектър на техните емоции“.

Политиката на АзГ притеснява дори десни партии



По-войнствено настроеният канцлер отвърна на съпредседателката на АзГ Алис Вайдел, като определи политиката на партията за „ремиграция“ - масова депортация на мигранти - като „нищо друго освен етническо прочистване, базирано на цвета на кожата и произхода“. Мерц уточни, че прави разграничение между хората, които допринасят за германското благосъстояние, и тези, които нямат постоянно право на пребиваване.

Политиката на АзГ за „ремиграция“ тревожи дори десни партии в други държави. Френското издание „Льо Монд“ определи победата на АзГ като „особено неудобна“ за „Национално обединение“ на Марин льо Пен - партия, която прекрати коалиционните си отношения с АзГ през 2024 г. заради двусмислени изявления относно ролята на СС през Втората световна война. Най-голяма загриженост в Европа обаче предизвикват враждебното отношение на АзГ към Украйна и призивите за по-тесни връзки с Русия, тъй като Германия е основният европейски поддръжник на Украйна и провежда най-мащабното си превъоръжаване от Втората световна война насам.

Газовата политика като оръжие във войната около Украйна



Бившият ръководител на британското разузнаване MI6 сър Джон Соуърс посочи пред „Файненшъл Таймс“, че европейската солидарност е успяла да поддържа Украйна, но призна, че предстоящи политически промени в Германия, Франция и Италия могат значително да променят ситуацията. Въпросът за газовите доставки може да изиграе ключова роля в тази динамика. Европа разполага с най-ниските си запаси от природен газ от 20 години, а при положение че около една трета от световните доставки на втечнен природен газ са засегнати от атаки срещу катарски производствени съоръжения, натискът за закупуване на повече газ от Русия може да бъде значителен, включително в Германия, където АзГ изрично се застъпва за това.

На този фон скорошните ходове на Великобритания и Канада за обявяване на отбранителни сделки с Украйна придобиват допълнителна значимост, докато европейската подкрепа се разклаща.

Великобритания заема по-настъпателна позиция



Канадският министър-председател Марк Карни беше водеща фигура тази година в призива към средните по големина световни сили да поемат по-активни и независими роли. Тази седмица се наблюдава подобна промяна и в позицията на Великобритания. Под ръководството на новия министър-председател Анди Бърнъм и външния министър Ед Милибанд страната зае по-настъпателна позиция, като обяви по-строги санкции срещу Иран и, най-вече, търговски санкции срещу израелската заселническа дейност на Западния бряг.

Значението на хода не се изчерпва с налагането на самите търговски санкции, а се състои и в промяната на езика, който Великобритания използва по отношение на действията на правителството на Нетаняху. Точно както Мерц определи политиката на АзГ като етническо прочистване, Милибанд обвини Израел в подобни действия на Западния бряг, като изрично прие позицията, че окупацията на целия Западен бряг е незаконна съгласно заключенията на Международния съд, вместо да се придържа към продължавалото десетилетия твърдение, че окупацията е временна. Дали Великобритания и останалите 11 държави, обявили сходни намерения тази седмица, ще успеят да приложат търговските санкции, тепърва предстои да се види.

Ерата на политическата война



Възпоменанията по повод 25-ата годишнина от терористичните атаки от 11 септември 2001 г. накараха анализатори да отбележат, че заплахата от „Ал Кайда“ в крайна сметка е била ограничена, но на нейно място са се появили форми на тероризъм, спонсориран от държави, най-вече от Иран и Русия. В същото време Европа продължава да се сблъсква с последствията от масовата бежанска вълна от онзи период.

На фона на трансформацията на Съединените щати от глобален полицай в глобален дестабилизатор средните по големина сили са принудени сами да определят правилата в този нов свят. Остава неясно дали Австралия вече е постигнала необходимата гъвкавост, за да се включи в тази нова ера на политическа война.