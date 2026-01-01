11 септември е обявен за Ден на траур на територията на Община Смолян в памет на 17-годишния Николай Узунов и 18-годишния Антоан Узунов от Смилян, които загинаха при тежката катастрофа по пътя Смилян-Смолян.

Заповедта е издадена от кмета на общината Николай Мелемов в знак на съпричастност към семействата и близките на двете момчета. Тежкият инцидент е станал на 8 септември около 22:05 часа на републиканския път, на около 3 километра преди Смолян.

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В знак на почит националните и общинските знамена на всички общински сгради ще бъдат свалени наполовина. През траурния ден се отменят всички развлекателни мероприятия и спортни състезания.

Организаторите на предварително планирани събития, които не могат да бъдат отменени, са призовани да се съобразят с обявения траур и да поставят началото им с минута мълчание в памет на загиналите.

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„Тази неописуема трагедия е болезнено и разтърсващо напомняне за това колко крехък е човешкият живот“, посочва Мелемов. Кметът подчертава, че на пътя няма място за компромиси и че миг невнимание може да промени съдбите на цели семейства и да отнеме бъдещето на млади хора, които са имали целия живот пред себе си.

Мелемов поднася своите искрени съболезнования на семействата и близките на Николай и Антоан.

Дълбок поклон пред светлата им памет!