Прокуратурата задържа за срок до 72 часа водача на автомобила, в който при тежката катастрофа на пътя Смилян – Смолян загинаха двама братя на 17 и 18 години, каза за БТА заместник окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев, който е и наблюдаващ прокурор по досъдебното производство.

На 18-годишния водач е повдигнато обвинение, което му е предявено от екипа разследващи полицаи по делото, след което с постановление на прокуратурата той е задържан за срок до 72 часа, посочи Илиев. Предстои обвиняемият да бъде разпитан.

Двама братя загинаха при тежка катастрофа в Смолянско

Според наблюдаващия прокурор Атанас Илиев съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. За престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност, се предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода, тъй като при произшествието е причинена смъртта на повече от едно лице и са нанесени телесни повреди на повече от едно лице, обясни Илиев. Той допълни, че обвинението на този етап е работно и ще бъде конкретизирано след представянето на заключенията от назначените по делото автотехническа и съдебномедицински експертизи. Предстоят разпити на свидетели и други действия по разследването.

Катастрофата стана на 8 септември около 22:05 часа на републиканския път, на около три километра преди Смолян. В лекия автомобил „Опел Вектра“ са пътували четирима младежи на 17 и 18 години от село Смилян в посока Смолян.

По първоначални данни 18-годишният водач е изгубил контрол над автомобила при движение с несъобразена скорост, чиято конкретна стойност все още не е установена. Колата е навлязла в насрещната лента и се е сблъскала с правомерно движещ се в обратната посока автомобил „Хонда CR-V“, съобщи по-рано днес окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

При произшествието загинаха двама от пътниците в „Опел“-а – братя на 17 и 18 години. Пострадали са водачът и пътничка от другия автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършени са огледи на местопроизшествието и на автомобилите, назначени са експертизи. Разследването продължава.