Окръжната прокуратура в Смолян разследва тежката катастрофа на пътя Смилян-Смолян, при която загинаха двама братя на 17 и 18 години, а други двама души са със средни телесни повреди. 18-годишният водач на автомобила, в който са пътували загиналите, е задържан за срок до 24 часа.

Това съобщи на брифинг окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. Катастрофата стана на 8 септември около 22:05 часа на прав участък от републикански път III-868, на около три километра преди Смолян. В автомобила, пътуващ от Смилян към Смолян, са били четирима младежи от село Смилян.

По първоначални данни лекият автомобил „Опел Вектра“, управляван от 18-годишен младеж, е изгубил контрол при движение с несъобразена скорост, посочи Симов. Автомобилът е навлязъл в лентата за насрещно движение, където се е сблъскал с правомерно движещ се в обратната посока автомобил „Хонда CR-V“.

Двама братя загинаха при тежка катастрофа в Смолянско

При удара са загинали двама от пътниците в „Опел“-а. Пострадали са и пътуващите в другия автомобил. Водачът на хондата е с открита фрактура на дясното бедро, а жената, пътувала с него, е с фрактура на гръдна кост и на лява ключица, каза още окръжният прокурор.

"Тримата свидетели и очевидци на произшествието - двамата пострадали от „Хонда“-та и пътувалият в „Опел“-а младеж - са настанени за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян. Те ще бъдат разпитани, когато здравословното им състояние позволява, за да бъдат изяснени обстоятелствата около катастрофата и авторството на деянието", допълни Симов.

Извършени са огледи на местопроизшествието, на автомобилите и на телата на двамата загинали. Назначени са съдебномедицински експертизи и се извършват аутопсии, които трябва да установят конкретната причина за смъртта.

Наблюдаващият прокурор предстои да се запознае със събраните до момента доказателства и да прецени дали има основания задържането на водача да бъде удължено до 72 часа с оглед внасяне в Окръжния съд на искане за постоянна мярка „задържане под стража“, каза още Симов.

Разследването е за причиняване на смърт на повече от едно лице и телесна повреда на повече от едно лице при пътнотранспортно произшествие. „Неразумното шофиране, макар и за една секунда невнимание, може да доведе до такива фатални последици“, каза Недко Симов. Той призова най-вече младите водачи да бъдат толерантни на пътя и да не бързат, защото това може да доведе до непоправими последици.