Двама братя – на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян – Смилян, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

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Пътният инцидент е станал на прав участък от републикански път III-868 снощи към 22:00 ч., преди разклона за селата Полковник Серафимово и Смилян. В лекия автомобил са пътували четирима младежи от Смилян, които са се движили в посока Смолян. Шофьорът е навършил пълнолетие преди два месеца.

По информация на старши комисар Пачеджиев автомобилът с младежите се е ударил странично в правомерно движещ се насреща автомобил. След удара колата се е завъртяла.

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При произшествието са загинали двама от пътуващите в автомобила – братя на 17 и 18 години. Трима души са настанени за лечение в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“.