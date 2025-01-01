Две деца са пострадали при катастрофа на пътя Пловдив-Смолян, съобщиха от полицията.

Инцидентът станал около 20:15 ч. на 7 ноември. 22-годишен водач от гр. Мадан изгубил контрол над превозното си средство, вследствие на което то нявлзязло в лентата за насрещно движение. Там автомобилът се блъснал в кола, управлявана от 40-годишен жител на Смолян.

В резултат на удара 22-годишният мъж е със счупена ключица, а 40-годишният е с травма на крака. Травма е получила и 36-годишната му спътница, както и две деца, пътували в същия автомобил, които са оставени за наблюдение в болнично заведение.

Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества – пробите им са отрицателни.

По случая се води разследване.