Лидерите на Израел, Кипър и Гърция очертаха тази вечер в Йерусалим ключовите направления на задълбочаващото се тристранно партньорство, като поставиха акцент върху разширяването на Аврмаическите споразумения, засиленото сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергийните връзки между Европа и Близкия изток, както и общия ангажимент за регионална стабилност, мир и хуманитарна подкрепа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, кипърският президент Никос Христодулидис и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис направиха съвместно изявление след провеждането на тристранна среща, съобщи Arutz Sheva.

„Пред нас се открива голяма възможност, но и сериозни предизвикателства“, каза Нетаняху в началото на пресконференцията. „Потвърдихме ангажимента си за разширяване на Аврмаическите споразумения и изразихме подкрепа за суверенитета на Ливан в едно бъдеще, в което легитимните институции ще упражняват военната власт, а не терористични милиции“.

„Днес се договорихме да задълбочим нашето сътрудничество в областта на отбраната. Заедно защитаваме не само собствените си граници, но и ключови морски маршрути, които поддържат световната икономика“, каза Нетаняху.

„По същество ние водим битка между държави, които искат да овладеят бъдещето, и сили, които искат да ни върнат в миналото. Всяка от нашите държави е била завладявана, но чрез кураж и саможертва е постигнала своята независимост. Ние сме три истински демокрации, които ще донесат просперитет, стабилност и мир чрез сила“, добави той.

Христодулидис започна с пожелание към „еврейските общности по света по повод последния ден на Ханука“. „Първият ден беше помрачен от антисемитско нападение в Австралия и ние изразяваме солидарността си с всички засегнати“.

„Потвърдихме стратегическото си сътрудничество, основано на споделени ценности и цели, като нашият тристранен формат е узрял и се е задълбочил в широк спектър от сектори. С особено удовлетворение обявявам възстановяването на тристранния секретариат в Кипър, който ще осигури регионална рамка за международни работни групи и експертни формати за постигане на споразумения“, каза кипърският президент.

„Потвърдихме нашия непоколебим ангажимент към двадесетточковия план на президента Тръмп и Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН. Продължаваме да подкрепяме възстановяването и хуманитарната помощ при пълно зачитане на легитимните нужди на Израел от сигурност. Подчертахме стратегическото значение на енергийните проекти, които свързват Европа с Близкия изток и отвъд. Поехме ангажимент и за общата сигурност на нашата гражданска и военна инфраструктура и приветствахме създаването на тристранна дирекция за морска киберсигурност, която ще бъде открита в Кипър през 2026 година. Приветстваме и формата 3+1 със Съединените щати, който има ключово значение за архитектурата и стабилността на региона. Осъзнаваме, че може да се постигне още много в областта на борбата с тероризма и сигурността“, добави той.

„Тази среща на върха се провежда само осем дни преди заседанието на Съвета на ЕС. Имахме възможност да обменим идеи, включително по въпроса, че един от основните приоритети ще бъде укрепването на отношенията на Европейския съюз с региона, включително, разбира се, с Израел. Нашето присъствие тук не е символично — нашият съюз е от съществено значение за стабилността и сигурността в Средиземноморието и отвъд него“, каза още Христодулидис.