Назначени са двама нови заместник областни управители на област Плевен - Мирослав Михайлов и Стефка Григорова.

Това съобщават от пресцентъра на Областната администрация. Михайлов е роден в Белене. Завършва политическото училище на университета в Страсбург. Има над десет години опит в ръководството на частни и публични организации.

От 2023 г. е докторант в катедра „Регионално развитие“ към Университета за национално и световно стопанство в София. Стефка Григорова завършва висшето си образование във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“ със специалности „История“ и „Българска филология“.

Професионалната си кариера започва в Дирекция „Културно-историческо наследство“, като впоследствие заема позицията ръководител на отдел „Връзки с обществеността“ в Регионален исторически музей в Плевен. В периода 2010-2016 г. е директор на музея.

Григорова е била началник на отдел „Култура“ в Община Плевен, а по-късно и директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Общината. Автор е на 23 публикации в специализирани музейни издания, посветени на работата с музейната публика, образователните музейни програми и новата българска история.

Служебното правителство назначи нови 28 областни управители на 23 февруари. Настоящият областен управител на област Плевен е Александър Йотков.