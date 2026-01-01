На 19 март удари последният звънец за 51-вото Народно събрание преди предсрочните парламентарни избори на 19 април. Оттук насетне парламентът ще се събере само извънредно, ако това се наложи преди изборите, утре, 20 март, започва предизборната кампания.

В рамките на днешното заседание НС забрани на министъра на енергетиката да извършва действия, свързани с промяна в структурата на дружества, прие окончателно т.нар. закон за лобизма, прие на второ четене промени в Наказателния кодекс, с които значително бяха завишени наказанията за сексуални посегателства срещу деца, а изхвърлянето на големи количества боклук на неразрешени места стана наказуемо. Депутатите спориха дълго ще има или не коледни и великденски добавки за всички деца.

Последната точка от дневния ред за днес беше изслушване на служебния министър на земеделието Иван Христанов, който обаче не се яви в Народното събрание. То беше поискано от "Има такъв народ " (ИТН).

НС забрани на министъра на енергетиката да извършва действия, свързани с промяна в структурата на дружества

Председателстващият заседанието Костадин Ангелов съобщи, че е постъпило писмо от служебния министър до председателя на Народното събрание, в което Христанов пише, че поради неотложни ангажименти не може да се яви в парламента и моли да не бъде включван в работата на НС. Това предизвика недоволство у различни парламентарни групи.

Станислав Балабанов (ИТН) коментира, че става тенденция "някои хора" да са ангажирани. Той направи процедурно предложение парламентът да проведе гласуване, с което да задължи служебният министър да дойде в пленарната зала.

Не знам как да подложа на гласуване направеното процедурно предложение - залата да гласува да доведем министъра задължително, каза Костадин Ангелов. Да накараме министъра на вътрешните работи да го докара, нека бъдем малко по-пунктуални, настоя той.

Депутатите приеха окончателно т.нар. закон за лобизма, какво се предвижда

Виждам, че днес сте тръгнали да правите всякакви законодателни изстъпления, каза Йордан Иванов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Атидже Вели от "ДПС-Ново начало" каза, че проблемите на българските земеделци се задълбочават, нужни са спешни решения, а служебният министър се страхува от земеделците, които днес излязоха на протест срещу него, той се скри. Вели настоя да бъдат предприети всички мерки според правомощията, така че Христанов да дойде в НС, за да бъде изслушан по спешните проблеми. По последна информация той е избягал в неизвестна посока от МЗ, след като е подписал писмото до Рая Назарян, каза още Вели.

Не се унижавайте да се занимавате с Христанов, каза Маноил Манев от ГЕРБ-СДС. Най-лесният начин да прецениш тежестта на един политик и министър е да го видиш как като мишка се крие от НС, добави Манев.

Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало") каза, че в правилника на НС по предложение на Атанас Славов от ПП-ДБ е записан текст гражданите, административните служители при повикване да се явяват в парламента и при неизпълнение на това задължение да носят юридическа отговорност. Моля, да се задействат всички механизми да се потърси тази отговорност от Христанов, каза Хамид.

Не знам какво да предприема, никой от вас не ми помага, чета внимателно правилника, отговори председателстващият заседанието Костадин Ангелов.

Часове наред се чудим как да докараме един министър, може би е добре да се обърнете към президента г-жа Йотова, с чийто подпис това правителство управлява, каза Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало". Да звъннете на г-жа Йотова от името на залата и да я помолите да упражни някакъв контрол върху тези, които са назначени с нейния подпис, каза още Цонев. Ние също имаме вина, защото допуснахме да имаме това правителство. Институционално подкопаваме държавата с това правителство, допълни Йордан Цонев.

Костадин Ангелов помоли сътрудниците на НС да се свържат с кабинета на Йотова и да се информират какви са възможностите за упражняване на контрол върху назначения от нея служебен министър на земеделието

Красимира Катинчарова от "Величие" предложи този разговор да спре. След няколко часови спорове председателят на парламента Рая Назарян закри редовното пленарно заседание.