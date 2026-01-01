Парламентът прие единодушно със 132 гласа "за" решение, с което забрани на министъра на енергетиката да извършва действия, свързани с промяна в структурата на дружества, включени в капитала на "Български енергиен холдинг" (БЕХ). От "Продължаваме промяната - Демократична България" и "Алианс за права и свободи" не участваха в гласуването.

С приетото решение Народното събрание възлага на министъра на енергетиката в качеството му на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на БЕХ, да не предприема действия по промяна на холдинговата и капиталовата структура на дружеството, включително чрез отделяне, вливане, разделяне, продажба на дялове или акции, апортни вноски и други форми на разпореждане.

По-рано днес проектът на решение беше разгледан и единодушно приет на извънредно заседание на Комисията по енергетика в Народното събрание. Негови вносители са депутати от ГЕРБ-СДС, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", "Морал, единство, чест" и "Величие".

В мотивите към предложението се посочва, че държавните енергийни дружества от холдингов тип концентрират значителни активи и изпълняват функции от съществено значение за националната сигурност, енергийна независимост и устойчивото развитие на икономиката. Всяка промяна в холдинговата структура поражда дългосрочни последици относно управлението на публичните ресурси и задълженията на държавата към гражданите и бизнеса.