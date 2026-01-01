Парламентът прие на второ четене промени в Наказателния кодекс (НК). С тях се криминализира изхвърлянето битови и строителни отпадъци в големи количества на нерегламентирани места.

Който управлява отпадъци не по установения ред или изхвърли битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени за това места и с това създаде опасност за живота или здравето на другиго или за причиняване на немаловажни вреди за околната среда, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба от пет хиляди до тридесет хиляди лева, решиха депутатите.

С приетите текстове в Наказателния кодекс се залага значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни.