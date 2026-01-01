Когато имаш голямо сърце и голяма мечта, няма значение колко си висок. Когато имаш широка душа и сърце, пълно с любов, няма рамка, която може да те загради и ограничи. Това каза президентът Илияна Йотова, която участва в отбелязването на 30-ата годишнина от основаването на Националната организация „Малки български хора“ в София.

Разбира се, има какво да се желае в много посоки – достъпна среда, професионална реализация и равен старт, още на децата в училище, а след това, когато дойде време за последващо образование и професионална реализация, отбеляза още президентът Йотова. Тя посочи, че има и добри практики, които можем да вземем наготово. Президентът поздрави организацията за това, че търси подобни практики.

Държавният глава призова гостите на събитието да бъдат все така позитивни. Този ваш позитивизъм, макар и в трудни условия, заразява. Той е доказателство за нещо, което се отнася за всички хора – те не са различни, ние всички сме еднакви. Сигурна съм, че приятелите и съюзниците ви ще продължават да се множат, каза още Йотова.

Тук съм, за да изкажа огромната си отговорност, не само на институцията, която представлявам, за решаването на вашите проблеми, но и желанието ни оттук нататък това да става все по-лесно и с повече съюзници, отбеляза още президентът.

Илияна Йотова заяви, че общността на хората с нисък ръст в страната има своя глас. Този глас е равен на самочувствие и всички ние трябва да направим така, че то да става все по-голямо и по-заслужено. Държавният глава се обърна към президента на „Малки български хора“ инж. Светослав Чернев и посочи, че организацията работи неуморно с чувство, желание и вдъхновение. Правите го, защото искате в тези хора да намерите самородния талант, да дадете кураж и да кажете, че не са излишни, а са част от нашето общество и могат да допринасят за неговото развитие, каза държавният глава.

През тези 30 години, когато отбелязвате победите и давате кураж на членовете си, правите сериозна диагноза на българското общество – доколко сме пораснали за вашите проблеми, доколко можем да бъдем в помощ и доколко можем да родим помежду си съпричастност и протегната ръка, посочи още Илияна Йотова.

Тя отбеляза, че е сигурна, че невинаги тази среда е била достатъчно благосклонна. Но вие го правите – със сила, кураж, воля и вяра, защото делото е добро, идеята е добра, а резултатите са още по-добри, заяви президентът.

Нека следващите няколко пъти по 30 години да има все повече приятели, чуваемост в обществото ни и добри резултати, любов и разбирателство между всички нас. Честит празник, пожела Илияна Йотова.

Тя получи букет и благодарствена грамота от Националната организация „Малки български хора“.