Парламентът прие на второ четене промени в Наказателния кодекс (НК).

С приетите текстове се залага значително увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни.

Който чрез употреба на сила или заплашване, или чрез използване на положение на зависимост или надзор склонява непълнолетно лице да участва в действително, виртуално или симулирано блудствено действие, съвкупление, полово сношение, се наказва с лишаване от свобода от пет до 12 години, приеха депутатите. Досега наказанието беше от три до 10 години. Когато от деянието са настъпили значителни вредни последици за физическото, душевното или моралното развитие на пострадалия, наказанието вече ще е от пет до 15 години затвор, вместо до 12 години.

Предвидено е разпространяване на порнографски материали да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, вместо досегашното наказание до една година, а глобата от 1000 до 3000 лв. да стане от 1000 до 10 000 лв.

Давността за преследване за престъпление по отношение на малолетно или непълнолетно лице започва да тече от навършване на пълнолетие от това лице, приеха още депутатите.

С част от одобрените промени се цели преодоляване на констатирани от Конституционния съд противоречия и несъвършенства на наказателното законодателство и запълване на законовата празнота по отношение на отнемането на моторното превозно средство, послужило за извършване на престъпления, което не е собственост на дееца.

Предвижда се превозното средство, послужило за извършване на престъплението, да се отнема в полза на държавата, ако е собственост на виновния, а ако липсва или е отчуждено, се присъжда неговата равностойност. Когато превозното средство не е собственост на виновния или е в съсобственост, се присъжда неговата равностойност.