Намаляват случаите на нарушения при двойното обозначаване на цените и се увеличават случаите на повишаване на цените, които не са икономически обосновани, каза в кулоарите на парламента председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев.

За всяко едно такова нарушение се предприемат съответните мерки в съответствие със законодателството, каза той.

Дали има двойно обозначение или не, се констатира от нашите инспектори, когато отидат на проверки. Те са планирани, масови, на различни маста, така че когато е установено такова нещо, независимо дали за малък или голям търговец, се предприемат съответните действия по закона, коментира председателят на КЗП.

Колячев посочи, че депутатите днес са приели закон, който е продължение на сега действащия Закон за въвеждане на еврото. Единственото нещо, което се променя, е, че се удължава срокът му, каза той. В новия закон се добавят и функции на КЗП, които ще спомогнат за улесняване на достъпа на потребителите до информация, която се публикува всеки ден на нашия сайт, ще създаде проконкурентни условия и ще улесни работата на регулаторите, обясни Колячев.

Удар срещу цените: парламентът забрани необоснованото поскъпване и въведе ежедневен онлайн контрол

На днешното заседание на парламента депутатите приеха на второ четене Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите, с който се забранява икономически необоснованото увеличение на потребителските цени и се задължават търговците всеки ден да публикуват продажните цени в интернет.

Ние имаме достатъчно санкционни правомощия и ще продължим да спазваме нашите изисквания по закон както досега сме го правили, така и занапред с измененията във вече действащия закон, посочи той.

Увеличаването на санкциите ще действа рестриктивно към фирмите, доколкото фирмите трябва да съобразят поведението си със законодателството, обясни той в отговор на въпрос дали двойните глоби ще помогнат да не се правят повече нарушения.

По негови думи много търговци са санкционирани, особено при определяне на неправомерно високи цени. „Част от веригите също попадат в този обхват, не мога да кажа колко е тази част“, каза председателят на КЗП.

Ние приемаме предизвикателството и ще продължим да действаме със същия ентусиазъм, надяваме се на подкрепа от страна на правителството, допълни той.