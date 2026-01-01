В днешният ден ще бъде даден стартът на Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. Мондиал 2026 не е просто поредното издание на най-очаквания спортен форум – то е началото на нова ера. От броя на участниците до мащаба на логистиката, първенството пренаписва историята в почти всяка категория, обещавайки едно безпрецедентно футболно лято, съобщава gong.bg

Голямата промяна за това първенство се състои в самия му формат. За първи път от 1998 г. насам, когато във Франция отборите бяха увеличени на 32, ФИФА преструктурира изцяло турнира.



Вместо досегашните 32 нации, на голямата сцена ще излязат цели 48 отбора. Това автоматично увеличава броя на срещите от 64 до рекордните 104 мача, които ще се изиграят в рамките на 39 дни между 11 юни и 19 юли.



Задава се и нова елиминационна фаза, която ще стартира с 1/16-финали. Отборите ще бъдат разпределени в 12 групи по четири тима. За следващата фаза ще се класират първите два състава от всяка група, заедно с 8-те най-добри трети отбора. Така се ражда изцяло нов елиминационен кръг – 1/16-финал, което означава, че бъдещият световен шампион ще трябва да изиграе 8 мача по пътя към трофея, вместо досегашните 7.



За първи път организацията на световни футболни финали е поверена на три нации едновременно. Досега единственият съвместен форум беше през 2002 г. в Южна Корея и Япония.



Мексико ще се превърне в първата държава в света, която е домакин на три Световни първенства след легендарните издания през 1970 и 1986 г. Историческият стадион „Ацтека“ в Мексико Сити ще приеме откриващия мач на 11 юни, в който домакините ще се изправят срещу Южна Африка.



Докато САЩ вече беше домакин през 1994 г., Канада за първи път в историята си ще организира мачове от Световно първенство за мъже, посрещайки света в Торонто и Ванкувър.



За първи път ФИФА въвежда система за динамично ценообразуване на билетите. При над 508 милиона заявки за наличните около 7 милиона билета, интересът е колосален, което обаче изстреля цените на пропуските за масовия фен до рекордни нива на вторичния пазар.



Първенството ще се разгърне в 16 града домакини (11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада). Географският мащаб е зашеметяващ – разстоянието от най-северната точка – Ванкувър, до най-южната - Мексико Сити, е близо 5000 км.



Ако даден отбор стигне до финала, футболистите и техните най-верни привърженици ще трябва да пропътуват над 8000 км между различните часови зони и климатични условия по време на турнира. САЩ ще приеме „лъвския дял“ от мачовете, а именно 78 двубоя, включително всички срещи от четвъртфиналите нататък.



Градове домакини и стадиони:

САЩ: Атланта, Бостън, Далас, Хюстън, Канзас Сити, Лос Анджелис, Маями, Ню Йорк/Ню Джърси, Филаделфия, Сан Франциско, Сиатъл.

Мексико: Гуадалахара, Мексико Сити, Монтерей.



Канада: Торонто, Ванкувър.



Големият финал на 19 юли ще се изиграе на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси пред 82 500 зрители, докато полуфиналите са поверени на Хюстън и Атланта.



Освен спортен триумф, турнирът е и безпрецедентна икономическа машина. По оценки на ФИФА и Световната търговска организация, форумът ще генерира над 80 милиарда долара глобална икономическа продукция и ще подкрепи около 824 000 работни места. Финансовият награден фонд за отборите също е увеличен с 15% до общо 871 млн. долара, като бъдещият шампион ще прибере рекордните 50 милиона долара.



Спортните анализатори и феновете вече започнаха своите прогнози за големия победител. Проучванията сред футболната общественост сочат Франция като основен фаворит за златните медали, а Килиан Мбапе е сочен като най-вероятният носител на „Златната обувка“. Настоящият шампион Аржентина и Англия също са сред основните претенденти. Разбира се, не бива да се отписват и традиционни сили като Испания и Бразилия, както и потенциални изненади в лицето на Мароко (полуфиналист от 2022 г.) или Норвегия, водена от головата машина Ерлинг Холанд.



Новият формат отваря вратите и за дебютанти и по-малки футболни нации от Африка, Азия и зона КОНКАКАФ, което гарантира, че драмата, романтиката и непредвидимостта на красивата игра ще бъдат по-живи от всякога.

Футболният свят очаква старта на финалите, който ще бъде даден с двубоя Мексико – ЮАР в 22:00 часа тази вечер.