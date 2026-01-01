Мъж вилня и се барикадира в Созопол, съобщиха от полицията.

На 10 юни е подаден сигнал за мъж в неадекватно състояние, стоящ на тераса на частна къща, разположена на улица "Асен Велики", който окървавен викал за помощ, размахвал ножове, хвърлял вещи и запалил стол.

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На мястото са пристигнали униформени и медици. Констатирано е, че мъжа е на 40 години, който се е барикадирал в стаята и при влизането на полицейските служители, оказал яростна съпротива, заплашвайки ги с ножове.

Това наложило използването на тейзър и белезници. Мъжът е задържан. Прегледан от медицински екип, както на място, така и в УМБАЛ-Бургас и е настанен в Центъра за психично здраве в Бургас.

При проверка на обитаваното от мъжа помещение са намерени суха зелена тревна маса - с тгело около 1 грам и два филтъра.