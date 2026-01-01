Специализирана полицейска операция на служители от секторите „Криминална полиция“ и „Икономическа полиция“ към ОДМВР – София, съвместно с колегите им от РУ-Пирдоп, е проведена вчера на територията на града.

В рамките на акцията са извършени претърсвания на пет адреса, обитавани от местен 42-годишен мъж. От тях са иззети близо 1000 шишенца, част от които съдържат контролираното вещество тестостерон, а други – течности с неустановен състав. Открити са още различни видове анаболни стероиди, множество капсули с прахообразни вещества и таблетки с неизяснено съдържание, пликове с етикети, опаковки, електронни везни, около 2000 празни стъклени шишенца с капачки, компютърна конфигурация, оборудване за бутилиране и запечатване, както и 15 000 евро в брой.

ОДМВР - София

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 350, ал. 1 от Наказателния кодекс.

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Според събраните до момента данни от разследването заподозреният е поръчвал необходимите субстанции от азиатска държава, след което е произвеждал в домашни условия различни хормонални препарати според получените онлайн поръчки. Готовата продукция е била предлагана както на българския пазар, така и в чужбина.

Работата по случая продължава под наблюдението и ръководството на прокуратурата.

ОДМВР - София