Честваме паметта на светите апостоли Вартоломей и Варнава, и на свети Лука Кримски.

Свети Вартоломей и Варнава са апостоли от първи век. Вартоломей се наричал Натанаил, а второто му име означава „син на Толомей". Бил един от 12-те апостоли на Иисус Христос, Който лично го определил като „истински израилтянин, у когото няма лукавство".

След Петдесетница Натанаил-Вартоломей проповядвал Христовото учение в различни страни, стигнал и до Индия. Умрял мъченически.

Свети Варнава бил евреин, родом от остров Кипър. Числял се към 70-те апостоли на Христос, а след Петдесетница, заедно с апостол Павел, проповядвал вярата в Иисус Христос както на родния си остров, така и в съседни страни - Палестина, Финикия, Сирия и Мала Азия. Умрял мъченически в Кипър.

Свети Лука (1977-1961 г.) бил прочут руски лекар хирург и силно вярващ човек. По времето на комунизма в Русия станал свещеник, сетне и епископ на Симферопол, продължавал и да лекува. Преследван и затварян от властта, той останал образец на любов и саможертвено служение на ближните.