Изкуственият интелект все по-осезаемо променя здравеопазването – от воденето на медицинска документация до подпомагането на лекарите при вземането на решения. Това показва докладът Future Health Index 2026 на технологичната компания Philips.

Според проучването повече от осем от всеки десет здравни специалисти смятат, че AI може да подобри резултатите за пациентите, а седем от десет вече вярват, че ползите надвишават рисковете.

Докладът обхваща над 2000 медици и повече от 20 000 пациенти в 10 държави, сред които Великобритания, Германия, Франция, Нидерландия и САЩ.

Близо половината от анкетираните лекари и медицински сестри посочват, че благодарение на AI спестяват поне 132 часа годишно – еквивалент на повече от три работни седмици. Най-голяма полза от автоматизацията на административните задачи отчитат медицинските сестри.

Около 71% от здравните специалисти съобщават за по-ефективна организация на работата, а половината казват, че AI им позволява да приемат повече пациенти. Същевременно около 50% от анкетираните отчитат по-добър баланс между работа и личен живот и по-ниски нива на стрес.

Сред най-честите приложения на изкуствения интелект са изготвянето на медицински бележки, насрочването на прегледи, анализът на рентгенови снимки и откриването на опасни лекарствени комбинации.

Според 39% от медиците AI е помогнал да бъдат предотвратени или открити потенциални медицински грешки поне три пъти през последните три месеца, а над 65% твърдят, че технологията е повишила увереността им при вземането на решения.

Въпреки това внедряването на AI изпреварва готовността на здравните организации. Близо две трети от анкетираните признават, че използват лични AI инструменти, тъй като предоставените от работодателя решения не отговарят на нуждите им. Седем от десет души посочват, че обучението за работа с подобни технологии е недостатъчно или липсва.

Почти всички участници очакват ролята им да се промени заради изкуствения интелект, но 44% се опасяват, че прекаленото разчитане на технологията може да доведе до загуба на професионални умения.

В същото време 86% са категорични, че всички резултати, генерирани от AI, трябва да бъдат проверявани от човек, а над 80% смятат, че изкуственият интелект никога няма да замени отношенията между лекар и пациент.