Учени разработиха инструмент с изкуствен интелект, който проследява промените във външния вид на лицето във времето и може да предсказва изхода от онкологични заболявания.

Лицето отразява не само емоциите, но и хода на времето, както и общото здравословно състояние. Част от хората изглеждат по-възрастни от връстниците си, въпреки че са на една и съща възраст. Болестите, стресът и начинът на живот оставят видими следи.

Екип от учени от „Мас Дженерал Бригъм“ в САЩ създаде FaceAge - инструмент с изкуствен интелект, който може да изчислява биологичната възраст на човек въз основа на една единствена снимка, пише „Евронюз“.

Биологичната възраст отразява физиологичното състояние на организма и процеса на стареене, а не реалната календарна възраст.

Това позволява на изследователите да получат по-добра представа за реакцията на пациентите към рака и лечението му, включително кой има по-големи шансове за оцеляване и кой се повлиява по-добре от терапията.

Предишни проучвания с FaceAge показват, че пациентите с рак обикновено изглеждат средно с около пет години по-възрастни от реалната си възраст, като по-високите стойности се свързват с по-лоши резултати след лечение. Възниква въпросът дали инструментът може да предсказва преживяемостта.

Ново изследване установява, че т.нар. скорост на стареене на лицето (Face Aging Rate - FAR), която измерва промените в биологичната възраст чрез снимки във времето, може да служи като неинвазивен биомаркер за прогнозиране на изхода от заболяването.

„Извличането на скоростта на стареене на лицето от множество рутинни снимки позволява почти в реално време да се проследява здравословното състояние на индивида“, заяви съавторът и кореспондент на изследването Реймънд Мак, радиационен онколог в онкологичния институт на „Мас Дженерал Бригъм“ и преподавател в програмата „Изкуствен интелект в медицината“.

Учените анализират фотографии на 2276 пациенти с различни видове рак, преминали поне два курса лъчетерапия в болницата „Бригъм енд Уимънс“ в периода 2012-2023 г.

Снимките са направени като част от рутинната клинична практика при всяка отделна терапевтична процедура.

Резултатите показват, че средната стойност на FAR сочи, че стареенето на лицето при пациентите изпреварва календарната им възраст с около 40%.

По-високата стойност на FAR е свързана с по-ниска преживяемост, като този ефект е най-изразен, когато снимките са направени с интервал над две години.

„Проучването показва, че проследяването на FaceAge във времето може да подобри персонализираното планиране на лечението, консултирането на пациентите и да помогне за определяне на честотата и интензивността на проследяването в онкологията“, допълни Мак.

Изследването изчислява и отклонението на FaceAge (FaceAge Deviation - FAD), което оценява доколко пациентът изглежда биологично по-възрастен или по-млад на една снимка спрямо реалната си възраст.

Пациентите с високи стойности както на FAD, така и на FAR, имат значително по-лоши шансове за преживяемост.

В същото време FAR се оказва по-надежден показател за прогнозиране на изхода в по-дългосрочен план в сравнение с FAD, което подсказва, че динамичните измервания са по-информативни от единичните оценки. Комбинирането на FAR с началната стойност на FAD може да даде по-прецизна картина за променящото се здравословно състояние на пациента.

„Проследяването на FaceAge чрез обикновени снимки предлага неинвазивен и достъпен биомаркер с потенциал да информира хората за тяхното здраве“, посочи съавторът на изследването Хуго Ертс, директор на програмата „Изкуствен интелект в медицината“ към „Мас Дженерал Бригъм“.

„Очакваме, че с по-нататъшни изследвания ще стане ясно как FaceAge може да предоставя прогностична информация и при други хронични заболявания, както и при здрави хора.“

Екипът вече е създал и онлайн платформа, достъпна за широката общественост, чрез която всеки може да качи своя снимка, за да получи оценка на своя FaceAge и да допринесе за бъдещи научни изследвания.