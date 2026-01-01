С постановление на Министерския съвет подзаконовата нормативна уредба за държавната служба бе приведена в пълно съответствие с новия правен режим на въвеждане на единния електронен трудов запис за държавните служители от 1 юни 2026 г., съобразно разпоредбите на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

С акта бяха приети изменения и допълнения в Наредбата за вписване в регистъра на заетостта и в Класификатора на длъжностите в администрацията.

С промените се осигуряват яснота, пълнота и съгласуваност на правилата за подаване и вписване на данни от администрациите за служебните правоотношения на държавните служители в регистъра на заетостта, с оглед на спецификата на държавната служба.