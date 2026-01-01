Полицията в Северна Ирландия използва водни оръдия, след като антиимигрантските протести навлязоха във втората си поредна нощ в сряда. Безредиците избухнаха, след като 30-годишен судански гражданин беше обвинен в опит за убийство след жестоко нападение с нож.

Видео кадри показват как протестиращи хвърлят различни предмети по полицейски автомобили, а служителите на реда отговарят с водни оръдия в град Нютаунаби, разположен на около 13 километра северно от центъра на Белфаст.

Новите сблъсъци последваха нощ на широко разпространени безредици, при които маскирани участници подпалиха жилища и превозни средства във вълна от насилие срещу имигранти. Напрежението ескалира, след като видеозапис от нападението с нож беше разпространен в социалните мрежи.

Във вторник вечерта тълпи се събраха в различни части на Белфаст – най-големия град в Северна Ирландия. Бяха подпалени къщи, автобус, автомобили и барикади, а няколко семейства бяха принудени да напуснат домовете си. Политици заявиха, че нападенията са били насочени срещу жилища на представители на етнически малцинства.

Британският министър за Северна Ирландия Рут Андерсън заяви пред Камарата на лордовете, че десетки хора, включително двегодишно дете, са останали без дом заради ескалацията на насилието.

„Около 27 души останаха без дом снощи, защото хора обикаляха от врата на врата, за да нападат чуждестранни граждани и да ги прогонват от домовете им“, каза Андерсън. „Мога само да си представя техния ужас.“

Местният пастор Джак Маккий заяви пред Би Би Си, че някои членове на неговата църква, които живеят в района от десетилетия, са били принудени да напуснат домовете си.

„Изгонват ги само защото са чернокожи“, каза той.

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е очевидно, че хора са били нападани заради своя произход.

„Отговорните ще усетят пълната сила на закона“, написа той в социалната мрежа X.

Насилието, при което бяха ранени двама полицаи, предизвика сериозно безпокойство сред местната общност. Наоми – мюсюлманка, живееща в Северен Белфаст – разказа пред CNN, че се страхува за безопасността на децата си в училище. По думите ѝ синът ѝ е бил обект на расистки подигравки от съученици.

„Дъщеря ми е единственото момиче с хиджаб в класа си. Притеснявах се да ги оставя на училище, но исках да запазим някакво чувство за нормалност. Сега ми се иска да не го бях направила“, сподели тя.

По-малки протести се проведоха и в други британски градове, включително Бангор, Глазгоу и Лондон, където крайнодесни демонстранти се сблъскаха с полицията и скандираха антиимигрантски лозунги.

Полицията в Глазгоу съобщи, че двама служители на реда и трима граждани са били ранени, като според властите пострадалите цивилни са били нападнати заради цвета на кожата си.

В очакване на нови прояви на насилие полицията обяви, че ще разположи допълнително 200 служители по улиците. Някои училища в Белфаст ще приключат занятията по-рано, а част от обществения транспорт ще бъде временно спряна.

Споделяне на лични данни в интернет

Полицейската служба на Северна Ирландия (PSNI) съобщи, че много хора са били силно разтревожени, след като домашните им адреси са били публикувани в социални мрежи и приложения за комуникация на фона на безредиците.

„Това е неприемливо. Излага човешки животи на риск и трябва да спре“, заявиха от полицията.

Властите предупредиха, че публикациите, съдържащи лична информация с цел застрашаване на други хора, могат да представляват престъпление и ще бъдат разследвани.

Британският медиен регулатор Ofcom също изрази тревога, че онлайн платформите могат да бъдат използвани за разпространение на омраза, подстрекаване към насилие и други престъпления.

Особено внимание е насочено към съобщения, разпространявани чрез WhatsApp, които според британски медии насърчават хората да участват в безредиците. В едно от тях мъже над 18 години са призовавани „да бъдат готови да се бият или да бъдат арестувани“.

Семейството на жертвата призова за спокойствие

Протестите избухнаха, след като полицията обяви, че е повдигнала обвинение в опит за убийство срещу 30-годишен судански гражданин за нападение с нож, извършено в понеделник вечерта и заснето от случаен свидетел.

Според информация, представена в съда, жертвата Стивън Огилви е загубил лявото си око при атаката и е получил сериозни наранявания по другото око, лицето и гърба.

„Не искаме тази ужасна трагедия да бъде използвана за разделяне на хората или за разпалване на враждебност“, се казва в тяхно изявление.

Заподозреният Хади Алодид се яви пред съда в сряда. Освен в опит за убийство, той е обвинен и в отправяне на заплахи за убийство към служител на Националната здравна служба (NHS), както и в незаконно притежание на нож. Съдът отказа да го освободи под гаранция.