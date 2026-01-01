Земетресение с магнитуд 3.6 по скалата на Рихтер е отчетено в Румъния, съобщава Европейският и средиземноморски сеизмологичен център.
Епицентърът е бил в района на Бузау, град с около 130 хиляди жители, разположен на около 120 километра североизточно от столицата Букурещ.
🔔#Earthquake (#земјотрес) M3.1 occurred 10 km SW of #Ohrid (Republic of North Macedonia) 2 min ago (local time 05:36:15). More info at:
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🔔#Earthquake (#земјотрес) M3.1 occurred 10 km SW of #Ohrid (Republic of North Macedonia) 2 min ago (local time 05:36:15). More info at:
Според НИГГГ трусът е бил на много голяма дълбочина – 119 километра, съобщават сеизмолозите. Данните у нас сочат, че магнитудът е бил 3.1 по Рихтер и на дълбочина 100 километра.
Няма данни земетресението да е усетено в България.