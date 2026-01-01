Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България, но осъществява взаимноизгодно сътрудничество в областта на отбраната и очаква то да продължи, заяви днес Георгий Тихи, говорител на украинското Министерство на външните работи, цитиран от Укринформ.

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"Към момента Украйна не получава безвъзмездна военна помощ от България. Украинско-българското сътрудничество в областта на отбраната продължава на търговска основа и е взаимноизгодно за Украйна и България", каза той на брифинг.

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Според Тихи украинското външно министерство очаква това сътрудничество да продължи, тъй като то е от полза и за българските компании, които може да увеличат производството си и да генерират приходи чрез това партньорство.

Говорителят на украинското МВнР изрази също така надежда, че сътрудничеството ще продължи на търговска основа, тъй като, според Украйна, то укрепва и двете страни.

"Благодарни сме на България, че прави такива проекти възможни. Ценим сътрудничеството си с техните компании в областта на отбраната. Това сътрудничество е търговско, взаимноизгодно и ни позволява да постигнем мир", поясни дипломатът.

Както беше съобщено, на 9 юни министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече няма да доставя оръжие на Украйна, припомня Укринформ.