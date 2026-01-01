„Както вече знаете, правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно.“

Това заяви премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет.

С думите си министър-председателят потвърди, че България няма да предоставя допълнителна военна помощ от наличното въоръжение на Българската армия за украинската страна.

По думите му страната продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.

„Стратегическа грешка“: Реакции след решението България да не предоставя военна помощ за Украйна

„Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход и за търсене на дипломатическо решение“, заяви премиерът.

Румен Радев подчерта, че основен приоритет за тях е сигурността на българските граждани.

Той благодари на пожарникарите, които според него са предотвратили още по-голяма трагедия при тежката катастрофа на Челопешко шосе.

„В МВР има много доблестни служители. Искам да знаят, че вече са с развързани ръце срещу корупцията“, каза той.

Продължава работата по изготвянето на Бюджет 2026 година. Той гарантира, че няма да има орязване на социални разходи, както и средства за образование и култура.

„Големите търговски вериги поеха ангажимент за намаляване с поне 15% на цените на определени стоки, но не за сметка на българските граждани.

В края на деня в някои медии се появи информация, че производители на плодове и зеленчуци са били притискани от някои вериги да свалят цените си, така че това намаление да бъде за тяхна сметка. Ще помоля министъра на земеделието да разпореди спешна проверка.

Ако реалността се разминава с поетия ангажимент, българската държава разполага с редица механизми, за да защити българските граждани и производители, и ще ги приложи“, заяви той.