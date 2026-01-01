Автомобил катастрофира в хладилни витрини на тротоар в Габрово.

Инцидентът е станал на булевард „Столетов“ в квартал „Бичкиня“- в южната част на града.

Пътните настилки в района са мокри. Лекият автомобил след излизане от кръстовище в посока център е преминал през тротоар и се е ударил във витрините.

БТА

От полицията в Габрово казаха, че шофьорът е на 26 години. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна.

При произшествието няма пострадали хора, има нанесени материални щети, допълниха от полицията.

Екип по репатриране отстрани автомобила от мястото на произшествието. Причините за инцидента ще се разследват, органи на МВР провеждат оглед на място.