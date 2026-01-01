Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие на свое заседание подадената от Борислав Сарафов оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор.

На заседанието на колегията "за" оставката гласуваха осем магистрати. В рамките на заседанието стана ясно, че Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, защото не напуска системата, а се връща като редови следовател.

Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия, каза, че в парламента имало отправен призив да не се допуска лице с дисциплинарно производство по подобие на Петьо Петров - Пепи Еврото да напусне системата с 20 заплати. Тя обясни, че двете хипотези не са еднакви и че срещу Сарафов няма образувано дисциплинарно производство, освен това той не напуска системата.

Сарафов подаде оставка по-рано днес и обяви, че ще продължи професионалния си път като редови следовател в Националната следствена служба. По думите му това е завръщане към началото на кариерата му като магистрат.

БТА

Борислав Сарафов е заемал поста директор на Националната следствена служба на два пъти – първо след избора му през 2017 г., а след това и след преизбирането му през 2022 г. Съгласно закона ръководителят на НСлС изпълнява и функциите на заместник главен прокурор по разследването. Още преди да оглави службата, Сарафов беше заместник главен прокурор – длъжност, която заемаше от 2013 г.