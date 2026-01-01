Лондонската пожарна служба съобщи, че се бори с пожар в Голдърс Грийн – квартал в северната част на Лондон, където живее голяма еврейска общност, станала мишена на редица умишлени палежи през последните месеци.

Няколко британски медии съобщиха, че пожарът засяга еврейски супермаркет. В интернет бяха публикувани снимки, на които се вижда стълб от черен дим, издигащ се над главната търговска улица в района, предаде АФП.

"Причината за пожара все още не е известна“, заяви Лондонската пожарна служба и добави, че пожарът „засяга магазин“ и че са мобилизирани 15 пожарни автомобила и около 100 пожарникари.

„Пожарът засяга магазин на партерния етаж и складово помещение в задната част на магазина“, посочи Лондонската пожарна служба. „Пожарът генерира значително количество дим“, се посочва в съобщението, а хората се приканват да избягват района, „докато пожарникарите работят за гасенето на пожара“.

Инцидентът следва поредица от палежи на синагоги и общински обекти през последните месеци в и около Голдърс Грийн в Северен Лондон, където живее голяма еврейска общност.

В края на април в района се случи и нападение с нож срещу двама еврейски мъже. Малко известна групировка, свързана с Иран, Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия (HAYI), пое отговорност за почти всички инциденти, според SITE Intelligence Group.

В отговор на това лондонската полиция създаде нов „екип за защита на общността“, който да охранява еврейската общност в столицата и който първоначално се състои от 100 допълнителни полицаи. Той съчетава квартална полицейска дейност със „специализирани способности за защита и борба с тероризма“, заявиха от полицията миналия месец.

Говорител на полицията съобщи, че полицаи са били на мястото на пожара, за да „помогнат на пожарникарите при затварянето на пътища и евакуацията“. „За щастие няма съобщения за ранени“, каза той.

„Това е все още развиващ се инцидент, при който основният акцент е върху гасенето на пожара и осигуряването на безопасността на гражданите. Все още е твърде рано да се определи причината“, добави говорителят.