Зоопаркът в Бургас има нова звезда.

Новородено бебе пони ще радва посетителите. То е истинска черна перла.

Малката красавица вече смело прави първите си стъпки до мама и разтапя с нежния си поглед и пухкава черна козинка.

Истинско малко бижу сред зелените поляни. съобщиха от зоопарка.

Понитата се раждат много любопитни и още в първите часове след раждането започват да изследват света около себе си.

Те създават силна връзка с майка си и бързо се учат да бъдат уверени и игриви.

Принцесата вече показва характер - смела, спокойна и много любвеобилна. Бебето очаква своя осиновител, който да ѝ даде име.

Зоопаркът работи всеки ден от 8:00 до 18:00 часа, включително и в празничните дни.

Контактните зони са с работно време от 9:00 до 18:00 часа.