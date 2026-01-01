Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерландия и Япония осъдиха днес иранските атаки срещу цивилна енергийната инфраструктура в Персийския залив и заявиха, че "са готови да съдействат за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток", предаде Франс прес.

"Настояваме за незабавен и цялостен мораториум върху атаките срещу цивилна инфраструктура и по-конкретно срещу петролни и газовите съоръжения. Заявяваме, че сме готови да подпомогнем усилията, необходими за гарантиране на сигурното преминаване през Ормузкия проток", посочват страните в общо изявление.

"Категорично осъждаме нападенията от страна на Иран срещу невъоръжени търговски плавателни съдове в Персийския залив, атаките по гражданска инфраструктура, включително петролни и газови инсталации, и затварянето на Ормузкия проток от иранските сили. Изразяваме дълбоко безпокойство от ескалирането на конфликта. Призоваваме Иран да прекрати незабавно заплахите, минирането, нападенията с дронове и ракети и другите опити да блокира протока за търговско корабоплаване и да спазва Резолюция 2817 на Съвета за сигурност на ООН. Свободата на корабоплаването е фундаментален принцип на международното право, включително съгласно Конвенцията на ООН по морско право", се казва още в изявлението, цитирано от Ройтерс.