Почина легендарният Минчо Празников, съобщавал прогнозите за времето по БНТ в продължение на 50 години.

Тъжната вест съобщи във Фейсбук синоптикът Иво Андреев.

"Отиде си Минчо Празников легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек. Благодаря ти за всичко големи Буда - почивай в мир", написа той.

Кой бе Минчо Празников

Роден е на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище, лепнато на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Физика и метеорология“. Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили. В периода 1986 - 2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология, а от декември 2000 г. е в частна фирма за метеорологични прогнози.