Голям протестен митинг се състоя снощи в Истанбул по повод една година от задържането на отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

Митингът, организиран от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), се проведе на площад „Сарачхане“ пред централата на Истанбулската голяма община, откъдето на 19 март миналата година започна вълната на най-масовите протести в Турция от 2013 година насам.

Стотици хиляди души се включиха в митинга снощи, който е 99-и поред от протестните митинги, започнали точно преди една година от „Сарачхане“ под наслова „Народът отстоява волята си“ в солидарност с кандидата за президент на НРП Екрем Имамоглу, съобщи опозиционният вестник „Джумхуриет“.

Митингът се проведе на фона на 111-ата годишнина от победата на турската армия в битката за Чанаккале (Дарданелите) под предводителството на Мустафа Кемал Ататюрк, която се отбеляза вчера.

„На първата годишнина от 19 март се обединяваме срещу антидемократичните практики, войната и бедността“, „Рамо до рамо срещу фашизма“, „Няма да се предадем“, „Имамоглу президент“ се четеше на многобройните лозунги. Развяваха се червени знамена, преобладаваха постери с лика на Ататюрк и героите от Чанаккале. Често се скандираше лозунгът: „Няма спасение сами - или всички заедно, или никой от нас“.

Според проопозиционните медии, които предаваха на живо, в митинга са участвали много студенти и младежи, както и хора от различни възрасти и социални слоеве, представители на политически партии, много синдикати и неформални организации.

Часове преди проявата бяха отцепени за движение редица артерии, засилени бяха мерките за сигурност.

Имамоглу, който за втори мандат бе избран за кмет на Истанбул, бе задържан на разсъмване на 19 март миналата година по обвинение в корупция и организиране на престъпна група, а на 23 март миналата година бе поставен под арест в затвора в Силиври. Последва серия от арести на кметове и служители от общините на НРП.

При изключителни мерки за сигурност в Силиври четири дни в седмицата продължава съдебният процес срещу Имамоглу и над 400 подсъдими. Обвинението иска наказание за Имамоглу от над 2000 години затвор.

Проопозиционните медии („Халк ТВ“, „Сьозджю“ и др.) определят съдебния процес като политически, а задържането на Имамоглу и сподвижниците му – като „преврат с цел изтриване на НРП от политическата сцена“.

На митинга бе прочетено писмо от Имамоглу, в което той заявява: „Борба за справедливост и демокрация се води от една година. Вие защитавате закона, демокрацията и честта на националната воля срещу шепа хора, които са се вгледали във всички права и свободи, които Републиката предоставя на своите граждани, и които пренебрегват волята на нацията“.

Лидерът на опозиционната НРП Йозгюр Йозел подчерта в словото си, че Екрем Имамоглу е кандидатът за президент на Турция на НРП на следващите избори срещу Ердоган.

„Обещавам пред цяла Турция. Ще има избори – една неделя по-рано или една неделя по-късно. В която и неделя да се състоят следващите избори, ние ще ги спечелим. Народът чака деня, в който да каже последната си дума. И тогава нашата партия ще дойде на власт и ще направим Екрем Имамоглу президент“, заяви той.

В словото си Йозел разкритикува политиката на Ердоган и американския президент Доналд Тръмп по отношение на Палестина.

„Каква полза може да дойде от Тръмп, който потупва по гърба човек, убил 71 000 души? Питам Ердоган – каква полза може да има Палестина от човек, който нарича убиеца на 71 000 души военен герой? Каква полза може да има Палестина от Тръмп, който потупва по гърба човек, убил 71 000 души? Каня Ердоган да не бъде инструмент в играта на Тръмп, да не се присъединява към тази делегация и да не продава Палестина. Няма да позволим Палестина да бъде продадена“, заяви Йозел.

Той посочи още, че НРП ще продължи протестните митинги, от които следващият, стотен поред, ще се състои в Чанаккале.

Ораторите на митинга, сред които бяха кметът на Анкара Мансур Яваш, председателят на областната организация на НРП Йозгюр Челик и други, призоваха за справедлив съдебен процес без шантажи и провокации, за ненамеса на политиката в правосъдната система.

Митингът продължи около три часа.

Вестник „Джумхуриет“ съобщи, че полицията е употребила груба сила срещу млади хора, събрали се близо до мястото на митинга, и не ги е допуснала до площада. При сблъсъците са били задържани 35 души.

Президентските избори в Турция по план трябва да се състоят през май 2028 година. Преди ареста му бе анулирана дипломата му за висше образование, за да няма право да се кандидатира за президент, според турската конституция. На вътрешни неофициални избори, които НРП проведе преди една година, Имамоглу е получил около 15 млн. гласа в подкрепа на кандидатурата си за евентуален президент на бъдещи избори.