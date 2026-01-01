Започна съдебният процес в Истанбул срещу отстранения кмет на града Екрем Имамоглу, който се намира в ареста вече почти една година, предаде турската частна телевизия НТВ. Обвинения в корупция са отправени към Имамоглу и още над 400 обвиняеми по делото.

Заседанието започна в 11:00 ч. местно време, но беше отложено малко след началото му поради възникнало напрежение. Очаква се по-късно днес съдът да продължи работата си.

Напрежението се породи между председателстващия съдия и Екрем Имамоглу, когато отстраненият кмет се приближи до подиума, за да говори, а председателстващият съдия го предупреди да се върне на мястото си.

След засилване на напрежението в съдебната зала, съдебният състав напусна салона, а съдът заяви, че няма да продължи процеса, докато и зрителите не напуснат. Задържаните по делото също бяха изведени от залата.

Според прокуратурата организирана група, чийто лидер е бил Имамоглу, е действала в истанбулската община, нанасяйки на държавата вреди на стойност милиарди турски лири. В обвинителния акт за отстранения от длъжност кмет на Истанбул се искат до 2352 години затвор.

Първото заседание по едно от делата срещу Екрем Имамоглу се проведе в затвора „Силиври“

Имамоглу беше арестуван на 19 март 2025 г. Това предизвика масово недоволство, което намери израз в многохилядни протести, залели улиците на Истанбул и други градове.

Той беше изпратен в затвора в деня, когато беше издигнат за кандидат за президент от основната опозиционна сила – Народнорепубликанската партия (НРП). Мнозина го смятат за един от малкото политици, способни да победят Ердоган на президентските избори, които трябва да се проведат преди средата на 2028 г.

Прокуратурата е повдигнала срещу 54-годишния политик 142 обвинения, които могат да доведат до присъда от общо до 2430 години затвор.

Разследването твърди, че той е ръководил мащабна престъпна мрежа, върху която упражнявал влияние „като октопод“.

Над 2000 години затвор за арестувания кмет на Истанбул поиска Турската прокуратура

До ареста си той беше кмет на най-големия турски град. Обвиненията срещу него включват корупция, злоупотреба с обществени средства и шпионаж, като по делото са обвинени общо 408 души, предаде АФП.

Правозащитните организации „Хюман Райтс Уоч“ и „Амнести Интернешънъл“ обвиниха турските власти, че използват съдебната система като инструмент срещу политическите си опоненти.

Заместник-директорът на „Амнести Интернешънъл“ за Европа Динушика Дисанаяке каза: „Това носи белезите на опит за сплашване на политическите опоненти и за заглушаване на критичните гласове в страната. Този масов процес е най-крайният пример за тревожното използване на турската съдебна система като инструмент, чиято независимост вече е почти напълно унищожена.“

НРП постигна победа на местните избори през март 2024 г. срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието на президента Ердоган. След това партията се сблъска с широка съдебна репресия, като петнадесет от нейните кметове се намират в затвора.

По повод началото на процеса партията планираше да издигне палатки в знак на солидарност пред съда в Силиври, където се гледа делото.

Властите обаче забраниха през уикенда всякакви събирания, шествия и публични изявления в радиус от един километър около съда до края на март.

Ограничен е и броят на журналистите, които могат да присъстват на заседанието - до 25 души, като само пет места са отделени за международни медии, съобщиха от партията.

Анализатори смятат, че кандидатурата на Имамоглу на следващите президентски избори е трудно осъществима.

Дори да бъде оправдан по обвиненията за корупция, пред него стои още по-сериозна правна пречка - дело, което оспорва валидността на университетската му диплома, конституционно изискване за кандидатите за президент.

Политическите наблюдатели очакват, че ако той бъде обявен за недопустим кандидат, настоящият лидер на Републиканската народна партия Йозгюр Йозел ще стане кандидатът на опозицията за президентските избори.