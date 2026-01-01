151-вият тото милионер на България е факт. Вторият по големина джакпот в историята на Българския спортен тотализатор и първият до този момент в евро беше спечелен от играч от София.

Късметлийският фиш е пуснат в кв. „Младост 2“, а залогът е с абонамент за пет тиража (19, 20, 21, 22 и 23). Играчът е избрал пълно комбиниране със седем числа в първа област на фиша, а в останалите три области – по шест числа. Общият зaлoг е 41.00 евро, а щастливата комбинация, която го направи милионер, е 23, 24, 33, 36, 38, 42 и 48.

Така той печели една шестица на стойност 5 778 402,80 евро, както и шест петици за 13 018,80 евро. Общата сума, която добавя към банковата си сметка, възлиза на внушителните 5 791 421,60 евро.

Най-голямата сума, печелена досега в игрите на Спорт Тото, остава джакпотът от 31-вия тираж през 2022 година, спечелен от един участник на стойност 11 715 401 лева. През 2025 г., в тираж №23, отново беше отбелязан впечатляващ успех, когато участник спечели 11 304 948.90 лв.

От тотото напомнят, че въпреки историческата печалба в настоящия тираж, джакпотът в играта 6/49 стартира директно от 1 000 000 евро, като за неделния тираж се очаква да надмине сумата от 1 080 000 евро.

Очаква се новият милионер да се свърже с тотализатора, за да получи своята печалба. Дали ще разкрие как е избрал печелившите числа, предстои да разберем.