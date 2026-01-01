Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за здравословното хранене на децата от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни.

С предложенията се въвеждат съвременни изисквания, съобразени с международните препоръки, като за първи път се регламентира ясно храненето в периода на захранване след 6-месечна възраст.

Детските кухни ще могат да предлагат менюта, съобразени с различните етапи на захранване, включително примерни седмични схеми за хранене.

Здравните власти въвеждат единни изисквания за всички детски градини и ясли

Проектът поставя ясен акцент върху ограничаването на захарта в ранна детска възраст. Не се допуска добавяне на захар към храната и напитките на деца под 2 години, а за по-големите деца се въвежда ограничение до 5% от дневния прием.

Целта е да се намалят рисковете от затлъстяване, зъбен кариес и формиране на небалансирани хранителни навици още в най-ранна възраст.

Предвидени са и промени, които облекчават родителите и актуализират изискванията към детските ясли. Отпада задължението за изследвания на кръв и урина при прием на клинично здрави деца, като здравословното състояние ще се удостоверява от общопрактикуващия лекар.

С проекта се прецизират и част от изискванията към оборудването и организацията в детските заведения, както и задължителните обучения на персонала, свързани с ранното детско развитие и здравната профилактика.

Основната цел е да се осигури адекватно, балансирано и съобразено със съвременните научни препоръки хранене за децата от 0 до 3 години, както и да се създадат условия за изграждане на здравословни навици от най-ранна възраст.