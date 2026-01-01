Отиде си Константин Чакъров, режисирал редица предавания по обществената телевизия. Скръбната вест обяви поетът и историк Пламен Павлов.

"Тази нощ ни напусна моят скъп приятел Константин Чакъров. Изключително талантлив, истински ерудит и преди всичко честен Човек, истински предан и верен приятел... Бог да те прости, Коста, много, много ще ми липсваш! Не само на твоите най-близки, а и на много други хора...", написа Павлов във Facebook.

Константин Чакъров e режисьорът на "Час по България", преди това на предаването за история и култура на ТВЦ - Благоевград, "Памет българска" на БНТ, "Сите българи заедно" на СКАТ, автор на повече от 200 документални филма.