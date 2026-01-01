Президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат на 7 май в 17 часа. "Имам уверението на "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на 8 май и от следващата седмица ще заработи българското правителство", добави държавният глава.

Тя посрещна на „Дондуков“ 2 в един ден последователно всички парламентарно представени пратии, като започна с „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

По думите на Йотова има общ приоритет и той е, че трябва да се започне с бюджет, „който да прекърши инфлационната спирала“. По думите ѝ той трябва също така да осигури подкрепа за най-уязвимите групи в обществото.

Как протекоха консултациите при президента вижте тук

Тя отбеляза още, че има единодушие по въпроса това да не води до увеличение на данъците, както и че всички социални плащания ще бъдат гарантирани.

Като втори основен приоритет беше посочена съдебната реформа. Според президента, макар парламентарните групи да имат различни виждания и предложения, има съгласие за първата стъпка – подмяна на ВСС чрез избор на нови членове по прозрачен начин и при ясни критерии.

Относно бюджета, всички партии са се обединили около необходимостта да се положат максимални усилия за получаване на средствата по ПВУ, тъй като това ще бъде ключово за ефективното функциониране на бюджета, допълни Йотова.

Тя изрази надежда, че направените днес изявления ще доведат до конструктивен дебат в Народното събрание и до подобряване на политическия диалог както в парламента, така и между институциите.

Йотова благодари на парламентарно представените партии и ръководствата на парламенатрни групи и конкретно на представителите на „Възраждане“, че са се отзовали на поканата за консултации при държавия глава. „Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа, че всички дойдоха с вече готови законодателни програми“, добави президентът.

Това е първи коментар на държавния глава след консултациите с представителите на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.