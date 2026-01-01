Президентът Илияна Йотова проведе ключови консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание преди връчване на мандата за съставяне на правителство.

Точно в 10:30 ч. тя прие в президентството представители на "Прогресивна България".

В петък, 8 май, ще има ново правителство - това гарантираха от най-голямата партия в НС.

„Прогресивна България“ след консултациите при Йотова: В петък ще има правителство (ВИДЕО)

"Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края седмицата ще има правителство. В петък, 8 май, ще има ново правителство. Основните цели са ясни. Разбира се, на първо място стои борбата със завладяната държава и с корупцията. Изключително важна част от нашата работа ще бъдат цените и икономическите въздействия върху инфлацията и възможностите по някакъв начин да бъде овладяна инфлацията. От нас може да очаквате динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и в издигане на държавността. За нас е изключително важно да променим модела на работа в България и мисля, че това ще стане ясно изключително бързо. Ще видите това", заяви Антон Кутев.

"Ще бъдем наистина експедитивни. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, поради които обществото ни даде власт да решим – рязкото обедняване и галопиращата инфлация. На първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези неспиращи цени и масовото обедяване. Търсенето на сигурност, което споменахте, е и за справедливост във всичките й форми - икономическа, социална, правосъдна. Акцент в работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъде пакет от закони, които да възстановят тази справедливост, защото тя е в основата на огромните очаквания", каза и председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

"Съзнаваме и тези скрити подводни камъни, които има, макар че не сме напълно наясно с тях. За нас потенциалния бюджетен дефицит е огромен проблем. Предстоят ни трудни месеци", добави още Витанов.

"Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и краен завой, нищо подобно - девет години като президент Румен Радев има много ясни позицици, до които се доближават почти всички вече европейски лидери", каза още той.

Не бих навлизал в дълбочина по отношение на публичните финанси и държавния бюджет, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети от Министерството на финансите. Бих споменал притеснителното състояние на бюджетния дефицит, което към април е 1,4% от БВП, каза от своя страна и Гълъб Донев.

"Може би едно от първите решения, което трябва да приеме Народното събрание, е нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии и заплати", посочи той.

По думите му, това повишение се дължи основно на някои разходи – за персонал, за пенсии и капиталови разходи. Това говори, че структурата на разходната част не е добре структурирана и ще доведе до редица негативи, тъй като това са дългосрочни разходи и се повтарят с годините. Според него върви трудно и със забавяне усвояването на европейските средства по европейските фондове и ПВУ.

Гълъб Донев отбеляза, че основна насока при тези плащания ще бъде какво може да бъде спасено и предоговорено.

От своя страна президентът Йотова поздрави „Прогресивна България“ с големия успех на парламентарните избори. "В следващите месеци ще трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на парламентарните избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Ще бъде важно и вашето отношение към опозицията", каза тя и им пожела на добър час.

ГЕРБ на консултации при президента - заявка за конструктивна опозиция и подкрепа за важни решения

В 11:30 ч. се проведе и срещата с представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС

"Надяваме се на стабилност, развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на опозицията" - с това приветствие ги посрещна президентът.

Йотова обясни, че във встъпителните думи на ГЕРБ – СДС при първото заседание на 52-рото Народно събрание е чула голямо желание за конструктивизъм: "Разчитам на вас, че в дългата ви практика като управляваща политическа сила имате експертиза за добрите ви идеи оттук нататък. Да бъдете опозиция със своите идеи и ясен и съдържателен парламентарен контрол и да има нов начин на отношение между институциите".

Според президента България е в изключително тежка финансова ситуация. "Работим с бюджет от миналата година, два пъти удължаван. Той още е в левове, докато страната от няколко месеца работи с евро", посочи Илияна Йотова.

"Безспорен капацитет сте по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост и законите, които следва да бъдат приети от това Народно събрание", се обърна Йотова към Томислав Дончев, и допълни, че служебният кабинет е оставил проекти в това направление.

Йотова попита ГЕРБ - СДС какво са имали предвид, когато в декларацията си от първото заседание на Народното събрание са казали, че очакват политики с десен профил и непопулярни реформи. Президентът зададе и въпросът - какви са вижданията на ГЕРБ-СДС за най-важните задачи пред страната.

От своя страна Томислав Дончев ѝ отговори, че като опитен политик Йотова знае, че късите хоризонти в политиката са опасни. "Най-важното за нас е колкото се може България да има редовно и титулярно правителство, което да се заеме с ключовите предизвикателства", заяви Дончев и постави бюджетът на първо място.

"Ще се радваме да видим курс към бюджетна консолидация. Това ще е приоритет споделен от всички парламентарни партии, каза още той. Дошло е време за тежки решения", категоричен бе той и допълни, че въпреки ролята им на опозиция, ГЕРБ-СДС ще подкрепят "някои от тежките решения с реформаторски профил", които предстоят пред страната.

"На нас гражданите са ни определи ролята на опозиция и мислим да я изпълняваме максимално достойно. С всички наши действия, ние ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението", даде заявка Томислав Дончев.

От ГЕРБ-СДС посочиха също, че България има предизвикателства, свързани не само с Националния план за възстановяване и устойчивост. "Тъжно е, че в предишното НС не беше събрано достатъчно мнозинство да минат част от реформите. Не трябва по никакъв начин да пада темпото на инвестиционния процес, защото не само за НПВУ, но и за оперативните програми има срокове и, ако плащанията са на стойност по-ниска от целевата, се губят пари", допълни той.

Дончев подчерта, че винаги при "смяна на караула" инвестиционният процес се забавя, което не трябва да бъде допуснато, защото това са пари за общините, бизнеса, гражданите. "Ще полагаме усилия да предлагаме законопроекти, нови идеи, които са важни за нас", увери Дончев и посочи, че категорично смята, че трябва да се продължи с данъчните облекчения за компаниите, които инвестират в научно развойна дейност.

Дончев изтъкна, че новите управляващи имат три опции - или да поддържат дефицит 3 и над 3%, или да ограничават неефективни разходи, или да вдигат данъците. Но според него нито едно от тези решения не е добро. "Като дясно мислещ бих ограничил неефективните държавни разходи, което не означава да страдат социални плащания", подчерта той.

"Радвам се, че сега вече има стабилно мнозинство в Народното събрание, което много бързо изпълни всички конституционни практики и задължения бързо да се избере председател, и да се отговори на очакванията на обществото за една стабилност, сила и увереност на законодателния орган", каза от своя страна и Рая Назарян и допълни: "Наистина пожелавам успех на г-жа Доцова, вярвам, че тя ще се справи. Може да разчита на мен за помощ като човек, който е заемал този пост и има опит. Няма да позволим лоши практики от преди - при сериозната фрагментация в НС, да бъдат продължени и сега, когато може да се покаже другото лице на законодателния орган".

Ще продължим със законодателните инициативи по ПВУ, както и всички добри предложения, касаещи законодателната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа, посочи още тя.

Йордана Фандъкова изрази очакване много бързо да продължи модернизацията на българското образование. Имахме наш инициативи, надявам се на пълен консенсус по тема образование и култура, добави тя.

ДПС на консултации при Йотова: Ще държим да има нормален диалог между партиите (ВИДЕО)

В 12:30 ч. се проведе и срещата с представители на „Движение за права и свободи - ДПС“.

Консултациите са изключително важни, имаме нова политическа ситуация в България, след като "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство, заяви президентът Йотова и отбеляза, че в ръцете на мнозинството е как ще изглежда изпълнителната власт. Те ще направят своите предложения, надявам се в следващите дни, отбеляза държавният глава.

"Нашата амбиция е до края на седмицата да има вече ново правителство в България и тук започва съвместната ни работа", каза държаният глава. "В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант в защитата на всички български граждани във всички региони на страната.Едно от най-големите богатства на нашата страна са различните етнически общности - всеки със своите таланти, традиции и това, което може. Ние не правим и няма как да правим разлика кой къде живее. Нашата цел е равен старт за всички български граждани", посочи президентът Илияна Йотова, добавяйки, че вратите на президенската институция са отворени за сигнали за злоупотреби.

"Българските граждани показаха какво искат. Ние ще бъдем конструктивна опозиция. ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии, между инситуциите, ще работим за правата и достойнството на всеки български гражданин и ще опитаме да ги защитим както всеки един заслужава. Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората, за да живеят достойно - както заслужават", посочи Айтен Сабри.

"Нека да видим какво ще бъде предложено като промяна в Закона за съдебната власт и ние ще участваме с нашите становища. След това и ние ще участваме във всички дебати по всички важни теми, които изброихме. Ускореното развитие на икономиката е теза и приоритет на ДПС", изтъкна Халил Летифов.

Той каза още, че ако искаме да спрем обезлюдяването на населени места, на цяла България, това няма да стане с магическа пръчка, а с постоянна работа, с решаването на проблемите на всички населени месута.

Споделяме и мнението, че България трябва да има силен глас в Европа, посочи още той.

Иво Цанев изтъкна, че е съгласен с президента Йотова и подкрепя мисълта за това по какъв начин държавата да се реиндустриализира: "Това е нещо, което трябва да мислим, ако искаме да имаме БВП, който да надвишава достатъчно държавните финанси, за да си позволим всички тези социални политики."

В 14:00 ч., в 15:00 ч. и в 16:00 ч. съответно бяха консултациите с "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и "Възраждане".

"Българските граждани се произнесоха и ни отредиха ролята на опозиция. Ние ще бъдем конструктимна опозиция, която подкрепя правилните политики, но няма да си мълчим, ако властта се отклони от мандата, получен от българските граждани, а той е за демонтаж на модела", каза Божидар Божанов от ДБ.

"Моделът със сигурност ще се опита да го направи. Днес, включително, излезе една информация, че охраната на господин Пеевски е запазена, благодарение на шефовете на ДАНС и на НСО. Така че моделът няма да се даде и срещу него трябва да има много ясен отпор. В тази връзка един от приоритетите е смяна на ВСС и то максимално бързо, разбира се по правила, които гарантират прозрачност, интегритет на бъдещия ВСС. До края на тази парламентарна сесия, т.е. до края на юли трябва да сме избрали новите членове на ВСС, за да се премине към избор на нов главен прокурор", обясни Божанов.

ДБ при президента: Конструктивна опозиция ще сме, но няма да си мълчим, ако властта се отклони (ВИДЕО)

"С учудване видяхме, че от "Прогресивна България" искат нов таван на държавния дълг, което не кореспондира със заявката им в предизборната кампания, където представиха дясна програма. Такава заявка не звучи добре, от близо 30 години България е с рекорден размер на държавния дълг", каза от своя страна и Ивайло Мирчев. По думите му повишаването на този таван ще е лош знак за инвеститори и за кредитни агенции.

"После, видяхме ГЕРБ, които казаха, че не трябва да се повишава дълга, а те самите през 2025 г. го вдигнаха до рекордни нива. Вече е време за успокояване и всички партии да се обединят около конкретни мерки за стабилизиране на финансите на страната", допълни Мирчев и уточни, че ще бъдат последователни.

Не трябва да се увеличават данъците, трябва да се преразгледат механизмите за автоматично повишаване на заплатите на администрацията, с изключение на Министерство на отбраната, бюджетният дефицит трябва да е до 3%, държавните служители да си плащат осигуровките сами, трябва да има реформа в администрацията, заяви още Мирчев като очаквани бъдещи мерки, които ще очакват да видят.

"Предложенията ни към бюджета ще са десни и ще гарантират стабилизиране на държавните финанси, за да не влезем в дългова спирата", посочи още той.

Според Атанас Атанасов тази концентрация на партийна власт дава възможности за стабилност в държавата, но и има нужда от ефективен контрол.

"Ние ще направим всички необходимо като парламентарна опозиция да следим действията на управляващите, но е нужен и институционален контрол. Затова смятам, че едно от първите предизвикателства и първи тест ще е да бъде предложен и избран нов председател на ДАНС. Това е важна институция и тя трябва да бъде партийно неутрална. Ще участваме активно и в смяната на състава на ВСС", каза Атанасов.

ПП при Йотова: Не е достатъчно да сменим ВСС и главния прокурор, трябва да спрат кражбите

Ще бъдем конструктивни и имаме идеи за бюджета, каза лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев на консултациите при президента Илияна Йотова във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Надяваме се, че ще има чуваемост от страна на „Прогресивна България“, добави Василев. Изборите свършиха и българските граждани дадоха ясен мандат и знак какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се това да бъде правилно разчетено от „Прогресивна България“, посочи той.

Първият ясен мандат, който беше даден е, че начинът на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през сваляне на тяхната охраната, за да не са по-равни от всички други народни представители, заяви Василев и допълни: "Вече сме внесли законопроект, с който, ако някой иска да има охрана, трябва да обясни защо иска такава, а парламентът да прецени. Внесохме също мораториум настоящият Висш съдебен съвет (ВСС) да не прави назначения за шефове на съдилища".

Другата голяма задача, която беше поставена в основата на протестите м.г., беше управлението на публичните финанси и бюджетът. През 2023 г. бяхме в подобна ситуация, тогава бях финансов министър и заварих проектобюджет от служебния кабинет, който беше на 6,4%. Успяхме да внесем реформи и да внесем финалната част на антикризисен пакет за помагане на доходите да растат по-бързо от инфлацията, амбициозна капиталова програма за почти 10 млрд. лева и в крайна сметка финиширахме публичните финанси на 2% бюджетен дефицит, каза Василев.

В момента е войната в Иран, което със сигурност ще окаже натиск върху инфлацията. Независимо какво правим в България, ако цените на световните борси на газ, петрол, торове и пластмаси вървят нагоре, няма как да не се отрази на инфлацията в страната, посочи Василев. По думите му най-добрата защита е да се направи така, че доходите да растат по-бързо от инфлацията, за да не обедняват хората. Според него това е постижимо „при условие, че се спрат течовете“.

Василев отбеляза, че е добре да се направи и сериозен преглед на заплащането в администрациите, защото се оказа, че има длъжности в администрациите, които са със заплата два пъти по-голяма от заплатата на министър.

Видимо е, че приходите растат с около 15% и проблемът не е в приходната част и няма нужда да се пипат данъците, а е в разходната част. В момента има може би над 6 млрд. и половина евро във фискалния резерв. Минимумът, който е необходим, за да се гарантира сребърния фонд и всичко останало, е 2 млрд. евро. Тоест новото правителство влиза с буфер около 4 млрд. евро, обясни Василев. Той добави, че ръстът на приходите е 15%, ръстът на пенсиите е 8,6% - тоест приходите растат почти два пъти по-бързо от пенсионните плащания.

Председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ Николай Денков заяви, че не е достатъчно само да се избере нов ВСС или да има антикорупционна комисия, а по какъв начин ще се запълни с хора, които от една страна имат опит, а от друга – морал и интегритет.

Ще държим високо в нашите приоритети да има избор на антикорупционна комисия, да започне избор на нейните членове, както и Инспектората към ВСС по невиждан досега начин, в който номинации да се получават от обществените и професионалните организации, каза Денков. Очакваме да започнат и разследвания по мрежите на влияние, които успешно бяха потулени след години, посочи той.

Приходите през последните години нарастват и то с добри темпове, но разликите в разходната част водят до други изводи. Показахме, че дългът може да остане на едно ниво спрямо БВП. Истинският проблем е да се спрат кражбите и тогава всичко ще си дойде на мястото, допълни Денков.

„Възраждане“: Потресени сме от „Прогресивна България“, че ще теглят нов дълг, искаме връщане на лева

Хората се нуждаят от бързо свършена работа в поне две направления - бюджетът и промените в съдебната система - тези думи президентът Илияна Йотова порещна представители на партия "Възраждане" за консултациите във връзка с връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Те от своя страна заявиха, че са били подготвили четири теми, с които да започнат разговорите, но са били изненадани неприятно от предишните участници в консултациите и по-конкретно от доминиращата партия в Народното събрание.

"Аз лично съм потресен от това, което чух от представителя на "Прогресивна България" Гълъб Донев, който каза, че още не са встъпили, но ще теглят нов дълг, което автоматично означава, че това, за което ние предупреждавахме през цялата кампания, е, че България тръгва към дълговата спирала и буквално тръгваме към фалит на държавата", посочи Ангел Славчев. Затова по думите му трябва на масата да се сложат разговорите за връщане на българския лев. "Само така можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента", каза Славчев и допълни: "С влизането ни в еврозоната и последвалата инфлация, която е нечувана за последните години, ние искаме възстановяване на българския лев. 604 000 българи се подписаха за това да има референдум за отлагане на влизане в еврозоната, след което управляващите тогава отхвърлиха това. След това вашият предшественик Румен Радев инициира референдум буквално преди година. Вие тогава подкрепихте. Затова и сега топката е във ваши ръце да инициирате един референдум за връщане на българския лев".

От "Възраждане" посочоха още, че другото, което много ги притеснява, е дългът, поет от служебното ни правителство за Украйна: "Ние в момента трябва да си погледнем нашата си държава, да си погледнем нашите съграждани и да им бъдем от полза". Третата тема, която зесагнаха, бе и санкциите срещу Русия, които по думите им трябва да бъдат премахнати. "Единственото, което България печели от тези санкции, е милиарди загуба", посочи Ангел Славчев. Четвъртата тема бе въглеродните квоти. "Ние в предходния парламент задължихме Министерски съвет да се бори за това да се намалят въглеродни такси и да им се сложи таван и това беше приело от 51-то Народно събрание в последните дни", каза още депутатът.

В отговор на Славчев, Йотова каза: „Когато цитирате моето изказване в „Панорама“, по отношение на решението на президента Радев за отлагане на приемането на еврото в България, коректността изисква да бяхте извадили и едно друго мое изказване, когато вие предложихте референдум, а аз бях един от политиците, които ви защити". Йотова допълни, че лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов тогава лично ѝ е благодарил. Смятам, че когато са събрани толкова много подписи и е волята на немалко граждани, другите институции са длъжни да уважават исканията им, каза президентът.

По отношение на коментар на Ангел Славчев за поет от служебното правителство дълг за Украйна, Илияна Йотова заяви: „Решението България да е част от държавите в Европейския съюз, които подкрепиха принципно нови 90 милиарда помощ за Украйна, е взето от кабинета на Росен Желязков, а не от служебния кабинет" и допълни: "Споразумението на служебния кабинет (споразумението, което служебният премиер Андрей Гюров подписа в Украйна в края на март - бел. авт.) са други средства по друг инструмент". Съгласието за втория инструмент помощ за Украйна, от който на нас се пада квота от около милиард и 200, също е взето от предишното правителство. Защо не е разгледано в парламента, не е въпрос към мен, подчерта още тя.

Тя изрази надежда оттук нататък от предложенията и работата на новото правителство да бъде „изчистена“ позицията на България и по двете теми. Гласът на държава член на Европейския съюз е абсолютно равнозначен на всички останали, но тя трябва да бъде предвидим партньор, защото иначе попадаме в друга категория държави, от която не искам ние да бъдем, заяви държавният глава.

В отговор на коментар на Антон Славчев за пакетните санкции срещу Русия, Йотова каза, че още от 2014 г. публично е изказвала мнението си, че санкциите не са доброто решение. Те дори не постигат онова, което тези, които ги налагат, искат. Трябва да се направят ясни баланси до каква степен те работят и до каква степен – не, посочи президентът. Тя подчерта, че има необходимост нашият глас да се чува в Европа за преосмисляне на цялостната европейска политика по темата.

В отговор на коментар на Антон Славчев, че от „Възраждане“ ще се борят и за т.нар. въглеродни квоти, които страната ни е задължена да плаща, Илияна Йотова подчерта, че това е въпрос от пакетна политика, която в ситуацията, в която се намират Европейският съюз и България, трябва да намери новите си измерения. Очаквам и предложенията на новата власт, каза тя.

Имаме различен подход, каза Илияна Йотова пред Антон Славчев. "Много от европейските политики не ги харесвам и смятам, че могат да бъдат по-добри, но съм на принципа, че когато една държава знае какво прави в рамките на европейското семейство, има всички лостове и инструменти в ръцете си да променя тези политики и въобще няма да доведе до това да променяме условията в нашия договор, защото трябва да бъдем реалисти, знаете, че най-малката промяна в един договор трябва да бъде ратифицирана от останалите 26 държави. Това е по-дългият и невъзможен път, докато нашето желание за промяна вътре в политиките е по-работещият вариант", каза президентът.

Президентът Йотова ще връчи първия мандат на 7 май (ВИДЕО)

След края на колсултациите президентът Илияна Йотова направи изявление пред медиите, с което обяви, че ще връчи първия мандат на 7 май в 17:00 ч. "Имам уверението на "Прогресивна България", че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на 8 май и от следващата седмица ще заработи българското правителство", добави държавният глава.

Йотова благодари на парламентарно представените партии и ръководствата на парламенатрни групи и конкретно на представителите на „Възраждане“, че са се отзовали на поканата за консултации при държавия глава. „Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа, че всички дойдоха с вече готови законодателни програми“, добави президентът.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, в срока по предходната алинея президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Очаква се и парламентът да започне работа по същество, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха свои законопроекти. Три парламентарни групи имат предложения за промени в закона за НСО, с които да се свали охраната за народни представители.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва на 30 април. На първото тържествено заседание за председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“. Конституирани бяха шест парламентарни групи и избрани шестима заместник-председатели на Народното събрание. „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ регистрираха две отделни парламентарни групи.