Има такава голяма вероятност - така отговори на влизане в парламента лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев на въпрос дали той ще е бъдещият премиер на България. Той изрази надежда и за пълен мандат на бъдещото правителство, което се очаква да оглави.

По отношение на консултациите с държавния глава той уточни, че формацията има готовност за незабавно участие. „Когато президентът Йотова обяви консултациите, ние сме готови да се явим веднага“, поясни той.

Удари първият звънец на 52-рото Народно събрание, депутатите положиха клетва

"Работим активно по структурата на кабинета, това е отговорност, която ние носим към българските граждани, те ни гласуваха доверие да направим самостоятелен кабинет. Слуховете, които се пуснаха в медиите - за министерство на "културизма" - обединение на културата и туризма, са измислици, няма такова нещо", посочи още Румен Радев и допълни: "Българските граждани искат да се работи, и то веднага".

Надявам се правителството, като структура и състав, да бъде готово още преди 15 май, защото работата е страшно много, посочи Радев и допълни, че към момента финансите на държавата са в катастофално състояние и това ще е техният най-голям ангажимент. Като приоритет Радев обяви и смяната на Висшия съдебен съвет.

На въпрос Петър Витанов ли ще е председател на парламентарната група на "Прогресивна България", Радев посочи, че има голяма вероятност да бъде той.

"Изключително трудно ще е да се разгради олигархичният модел, защото се е просмукал във всички органи в държавата и в правосъдната система. Това ще е постоянен процес. Имаме ясни мерки за недопускане на повторно завладяване на държавата", обясни Радев. По неговите думи въпросът със свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски не е неглижиран, но той не е такъв, който се решава пред камерите и студията. Той допълни, че трябва да има стриктно спазване на закона и ясно прочитане на фактите.

Не искам да коментирам другите политически партии, но това е разочароващо не само за техните избиратели, а и за нас, защото трябва да разговаряме с повече парламентарни групи, коментира Радев решението на „Продължаваме промяната" и "Демократична България“ да регистрират две парламентарни групи в 52-рия парламент.