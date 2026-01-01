Пенсионери в Гърция ще могат да почиват безплатно, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Етнос".

Програмата стартира днес и ще продължи до 9 юли 2027 г. Бюджетът й възлиза на три милиона евро.

Гръцкото правителство е осигурило безплатна почивка на 300 000 семейства

Програмата обхваща пенсионерите, които са били работили в сектора на свободните професии. В рамките й се разпределят 25 000 ваучера. С тях пенсионерите ще имат възможност да се възползват от безплатни нощувки като максималният брой на нощувките е 12.