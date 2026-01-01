Митничари спипаха голямо количество контрабандни цигари в тайник на кола на "Малко Търново", съобщиха от Агенция "Митници".

Автомобилът е пристигнал на пункта на 8 август на входящо трасе в страната от Турция. В зоната за митнически контрол водачът - румънски гражданин, е заявил, че пренася лични вещи и няма нищо за деклариране.

Няма изготвен проект за разширяване на ГКПП „Малко Търново“

След анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия инспекторите откриват специално изработен тайник по цялата дължина на пода на автомобила, пълен с цигари.

Установени са 86 000 къса (4300 кутии) укрити цигари от пет различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. За контрабандните тютюневи изделия и наличието на тайник в автомобила на водача са съставени два акта за административни нарушения по Закона за митниците.

През последните два месеца митническите служители на пункта са задържали над 200 000 къса контрабандни цигари. 70 опита за пренасяне на контрабандни цигари са пресечени само през юли.

Агенция „Митници“

Контрабандните тютюневи изделия са открити във фабрични кухини и тайници на леки автомобили и автобуси, също и в багаж на пътници, влизащи от Турция. В два от случаите са открити цигари дори в химическата тоалетна и във въздухопровод на автобуси с пътници.

ТД Митница Бургас отново напомня на пътуващите от и към Турция, че разрешеният лимит за пренасяне на цигари от пълнолетен пътник е 40 къса или 2 кутии цигари през външната сухопътна граница на Българи и ЕС.

За количества над допустимите лимити нарушителите носят административнонаказателна отговорност по Закона за митниците или наказателна отговорност по Наказателния кодекс, когато контрабандата е в големи размери.