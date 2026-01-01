Управленската програма на правителството има множество нови идеи - от радикални, като реформа на Конституцията, до промяна на икономическия модел, коментира вицепремиерът Иво Христов в ефира на БНТ.

Вицепремиерът обясни, че се предвиждат промени в Конституцията, които да върнат на президента правомощия при служебни кабинети. Има и намерение разплащанията в брой да бъдат гарантирани в Конституцията. Според него това ще бъде елемент на икономическата свобода.

Иво Христов посочи, че бюджетът за 2027 г. ще е на новите амбиции. Ще се постараем да ограничим съществено държавните разходи, като съкратим излишната администрация, закриваме всякакви паразитни щатни бройки, съвместяваме различни административни услуги. Ще ограничим и течовете за обществени поръчки, които са очевидно корупционни, обясни той.

Относно борбата с олигархията Иво Христов заяви, че тя вече е започнала и даде за пример системата СИГМА, която има за цел прозрачност на обществените поръчки. Вицепремиерът посочи, че системата вече работи и даде пример за разкрита фирма, която е получила 200 000 за окосяване на два дка площ през зимата. Тези фирми отпадат от възможността да кандидатстват за последващи обществени стъпки, добави вицепремиерът.

Според Христов олигархията е превзела и българските медии. БНТ е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи, трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио. Олигархията използва обществен ресурс, за да превзема медиите, каза Христов. Гражданите мигрираха в социалните мрежи, но там орди от тролове, всичките от една партия – от "Продължаваме промяната" и "Демократична България", превзеха форумите и обезсмислиха диалога. Срещат се и други (тролове - бел. ав. ), но са рядкост, коментира Христов.

Предлагаме да заложим на икономика с висока добавена стойност, на насищането на българските индустриални паркове с нови инвеститори, каза Христов. На инвеститорите мога да кажа, че България вече има стабилна политическа перспектива за четири години напред. Има ясна власт, която има намерение да върне закона и го прави, каза още той.

По повод на убийството в Пловдив Христов каза, че "това е трагедия, издевателство, унижение на личността и жестокост, но не е първият случай. Орди от агитки в черни дрехи с нацистки символи дефилират почти всяка седмица в София и тероризират центъра. Младежки банди вилнеят в моловете", коментира той. Според него една партия, "която търси Путин в гардероба, в хладилника и наднича под леглото", обяви Русия за вдъхновител на "едно ужасяващо криминално деяние", само и само, за да насочи разговора отново в своя полза и да спечели политически дивидент.

Относно мерките с младежката престъпност Христов каза, че според него големият залог не само в България, а навсякъде, са социалните мрежи. Не съм привърженик на забраните като философия, но на моменти се сблъскваме с нови феномени, които трябва да обмислим. Без забрана няма да минем, каза вицепремиерът, но добави, че все още няма решение на правителството.

Христов обясни, че до края на 2027 г. трябва да бъде въведен нулев клас за учениците, които не владеят български език. Оказва се, че близо 40% от първолаците в момента владеят зле български език, което компрометира цялото по-нататъшно образование, коментира той.

Относно президентските избори вицепремиерът каза, че ключовата тема ще бъде изборът между нормално и ненормално. Между това да приемеш, че има два пола, че семейството е нещо естествено, а не укоримо, че децата трябва да се отглеждат с добродетели, а не да заклеймяваш въвеждането на религии и добродетели в училище, да приемеш, че България има духовен водач и патриарх, а не да го сочиш с пръст, да приемеш, че българите са европейци без комплекси и не е необходимо да го доказват всеки ден с конформизъм, коментира Иво Христов.