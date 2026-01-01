Малко преди да бие първият звънец на 52-рото Народно събрание депутатите коментираха какви са надеждите и очакванията от новия парламент.

52-рото Народно събрание започва работа: 5 партии, нови лица и силно мнозинство

Ето какво казаха новите народни представители преди влизане в зала:

„Убеден съм, че всички народни представители усещат промяната в България“, заяви избраният за депутат „Прогресивна България“ Слави Василев в коментар за старта на новото Народно събрание. По думите му обществото е дало ясен мандат за промяна на начина на управление на държавата и на политическия тон в парламента.

Той подчерта, че влизането в 52-рото Народно събрание става с ясна амбиция за реформи. „Ние влизаме с нагласата да променим България и да направим така, че хората бързо да усетят, че промяната вече е тук“, посочи той, като добави, че формацията носи сериозна отговорност пред избирателите.

По отношение на избора на председател на парламента, той заяви, че предстои да бъде представена „достойна кандидатура“, която според него ще отразява търсената политическа промяна.

Коментар беше направен и за отношенията между парламентарните формации. Според него партньорството между политическите сили не зависи единствено от структурите на групите, а от общите приоритети, включително реформата в съдебната система. Той изрази надежда, че коалиционните партньори ще останат ангажирани с тези цели.

Съпредседателят на формацията Гълъб Донев на влизане коментира, че резултатите от последните избори представляват „урок за българските политици“, като според него гражданите са показали, че купеният и корпоративният вот могат да бъдат преодолени чрез масово участие, предаде NOVA.

Той подчерта, че решенията на парламентарната група ще станат ясни в рамките на днешното и следващите заседания, като се очакват важни политически развития. По думите му предстоят „интересни събития“, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент.

Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него.

Като основни приоритети той открои цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшия съдебен съвет. Според него това са дълго отлагани въпроси, които трябва да намерят решение в интерес на гражданите.

Депутатът от „Прогресивна България“ и един от най-близките съратници на Румен Радев, Димитър Стоянов заяви, че първата им задача е да научат повече за финансовото състояние на държавата.

„Първо трябва да видим какво е финансовото състояние на държавата, защото чуваме обезпокоителни данни, които са сериозно притеснителни. Надявам се да има най-скоро пълната информация, за да можем да продължим по-нататък със следващите задачи“, заяви Стоянов навлизане в парламента.

ГЕРБ-СДС биха могли да се включат в конституционното мнозинство, което се изисква, за да бъдат направени съдебните реформи. Това стана ясно от думите на депутата Томислав Дончев на влизане в парламента.

NOVA

На въпрос, дали партията на Бойко Борисов би се включила в конституционното мнозинство за тези реформи, навлизане в парламента Дончев отговори лаконично: „Ако предложенията са добри, бихме могли да бъдем“.

Хората ни отредиха ролята на опозиция, ние сме отговорни и ще бъдем активни. Това заяви Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС преди началото на първото заседание на 52-рото Народно събрание.

„Лично аз очаквам да работим за модернизация на образованието“, добави народният представител.

Най-важното за всички български граждани е да има ясен антикризисен пакет. Това заяви Асен Василев от „Продължаваме промяната“ преди влизане в Народното събрание.

„Видяхме къде отиват цените в момента - имаме най-високата инфлация от 2022 годин насам“, допълни той.

„В приоритетите ни няма промяна. Никога разделението не е било правилна посока. Ние влязохме в преговорите с много ясен мандат от нашите органи за единство“, коментира съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев. Той допълни, че въпреки организационната промяна, вярва в способността на депутатите си и в това, че те ще си свършат работата в условията на силно концентрирана власт в една политическа сила.

Божидар Божанов внесе яснота относно причините за разделението. Той подчерта, че позицията на „Демократична България“ и „Да, България“ е била в полза на запазване на пълното единство.

„Ние бяхме на обратното мнение. Защитавахме тезата, че трябва да бъдем единни. Въпросите за конкретните причини всъщност трябва да бъдат насочени към колегите от „Продължаваме Промяната“, които инициираха това разделение“, коментира съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов.

Въпреки вътрешните разминавания по структурата на парламентарните групи, лидерите са единодушни за бъдещите стратегически ходове. Мирчев и Божанов обявиха, че издигането на обща, единна кандидатура за президентските избори е „абсолютно безалтернативно“.

„Може да бъдете сигурни, че ще бъдем най-категоричната опозиция, защото хората очакват това от нас. Тези, които гласуваха само преди 10 дни, очакваха да сме една група, но сега очакват да сме силни в опозиция и ние ще бъдем последователни в това“, заяви Ивайло Мирчев.

„Имаме ангажимент към тези 400 000 граждани, които са гласували за нас. Те не са гласували за европейски семейства, а защото вярват, че ние сме техният политически инструмент, който може да свърши важна работа за страната“, каза Мирчев. Той бе категоричен, че разделението никога не води до нищо добро.

Народният представител от „Демократична България“ Надежда Йорданова коментира в ефира на „Здравей, България“ решението формацията да се раздели на две парламентарни групи в новото Народно събрание. По думите ѝ това развитие е резултат от предложението на „Продължаваме Промяната“, но създава сериозни политически въпроси за бъдещото взаимодействие в коалицията.

„Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ ще регистрират две отделни парламентарни групи?

Йорданова посочи, че от страна на ПП-ДБ решението е било прието като грешка, тъй като според нея при настоящата политическа ситуация е необходимо обединение за ефективна опозиционна работа. Тя подчерта, че разединението може да отслаби способността на формацията да противодейства на „свръхконцентрацията на власт“ и да защитава европейския път на страната.

По думите ѝ новият т.нар. „парламентарен съюз“ все още е в процес на обсъждане и не е ясно дали ще има реална политическа тежест. Йорданова уточни, че документът съдържа непълноти и липсват ясни механизми за вземане на общи решения, поради което предстои допълнителна работа и вътрешнопартийни обсъждания.

Тя допълни, че формациите в коалицията са поели общ ангажимент за провеждане на съвместна политическа линия, включително и за президентските избори, като засега няма промяна в това отношение. Въпреки това Йорданова призна, че организационните въпроси и преференциалният вот са създали напрежение между партньорите.

Тя коментира, че техническите договорености за постове в парламента не решават основния политически въпрос - необходимостта от силна и последователна опозиция. Според нея именно големината и единството на парламентарната група ще бъдат ключови за ефективността на формацията в новия парламент.

Разцеплението между ПП и ДБ е голяма политическа грешка, както вече казахме на пресконференцията вчера. Това заяви най-младият депутат в 52-ото Народно събрание Анна Бодакова.

БГНЕС

„Притесненията ми са да не видим същото под друга форма. Очакванията ми са наистина да свършим полезна работа за гражданите“, каза още Бодакова.

БГНЕС

Заместник-председателят на „Възраждане“ Цончо Ганев заяви преди първото заседание на 52-рото Народно събрание, че формацията ще бъде „конструктивна опозиция“, готова да подкрепя предложения, насочени към „хората и укрепване на държавността“. Като основни проблеми той открои икономическата ситуация, бедността и по думите му нарастващата национална несигурност.

NOVA

По отношение на номинациите за ръководни постове в парламента Ганев уточни, че решенията на „Възраждане“ тепърва ще бъдат обсъждани от парламентарната група и към момента няма окончателни кандидатури за председател или заместник-председател на Народното събрание.

Той коментира и възможни разговори за конституционни промени и реформа в съдебната система, като посочи, че участие на формацията би било възможно само при официална покана и след конкретни предложения. По думите му подкрепа не се дава автоматично, а след анализ на съдържанието на реформите.

В политически план Ганев определи разделението между ПП и ДБ като очаквано и резултат от вътрешни противоречия, като заяви, че няма да коментира други партии. Той подчерта, че „Възраждане“ ще продължи да подкрепя само политики, които смята за национално отговорни, независимо от това от коя формация идват.