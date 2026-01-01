В състава на 52-рото Народно събрание се преплитат различни поколения, професионален опит и добре познати лица от публичния живот. След изборите на 19 април в парламента влизат както представители на поколението Gen Z, чието участие беше сред водещите теми в кампанията, така и утвърдени политици с дългогодишен опит. Сред народните представители има и популярни личности, а възрастовият диапазон – от 23 до 77 години, очертава ясно контраста между най-младите депутати и доайена на новия парламент.

Gen Z – от протестите до ограничено присъствие в парламента

Масовите демонстрации в края на 2025 г., довели до политическите сътресения и предсрочния вот, бяха ясно белязани от активното участие на младите. Представителите на поколението Gen Z не само бяха сред най-видимите лица на протестите, но и заявиха амбиция за по-активна роля в управлението.

В хода на кампанията почти всички политически сили се опитаха да привлекат млади кандидати и да подчертаят тяхното участие в листите. В крайна сметка обаче едва седем представители на това поколение ще заемат депутатски места, като в редиците на Възраждане няма нито един.

От Прогресивна България:

Мариям Сакъз (24 г.)

Ивет Горанова (26 г.)

Димитър Петров (27 г.)

Антонио Василев (29 г.)

От ГЕРБ:

Красимир Терзиев (26 г.)

От Движение за права и свободи:

Джем Яменов (26 г.)

От Продължаваме Промяната – Демократична България:

Анна Бодакова (23 г.) – най-младият депутат

Най-възрастният народен представител

е 77-годишният Румен Миланов, който като доайен ще открие първото заседание на новия парламент. Сред по-възрастните депутати се открояват още Бойко Рашков и Румен Христов.

Парламент със спортисти, генерали, юристи и лекари

Настоящият състав на Народното събрание се отличава и с професионалното разнообразие на депутатите. Значителна част от тях са юристи, икономисти, представители на бизнеса, военни, спортисти и лекари.

От спортните среди се открояват олимпийският медалист Йордан Йовчев и Владимир Николов.

Сред депутатите има и имена, познати от публичния и политическия живот, като Владислав Горанов, Мирослав Иванов, Антон Кутев и Слави Василев.

Разпределението на местата показва ясно доминиране на Прогресивна България със 131 депутати. Следват ГЕРБ-СДС с 39, Продължаваме Промяната – Демократична България с 37, Движение за права и свободи с 21 и Възраждане с 12.

Предстои първото заседание, на което депутатите трябва да изберат председател на парламента, като очакванията са той да бъде излъчен от най-голямата парламентарна сила в четвъртък, 30 април.