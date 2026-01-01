Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд срещу мъж, обвинен в умишлено причиняване на смърт при условията на опасен рецидив.

Според данните по делото на 28 октомври 2025 г. около 14:00 часа в столичния квартал „Разсадника“ обвиняемият Р.П. нападнал възрастен мъж в района на кофи за боклук. По информация на прокуратурата той нанесъл множество удари с юмруци и ритници по главата, шията, гърдите и крайниците на пострадалия Х.К.

Вследствие на побоя мъжът получил тежки черепно-мозъчни и лицеви травми, множество счупвания и кръвоизливи. Очевидци на случилото се подали сигнал на телефон 112, съобщавайки за нападение над възрастен човек.

На място пристигнали полицейски екипи и спешна помощ. Извършителят бил задържан, а пострадалият транспортиран в болница. Въпреки оказаната медицинска помощ, ден по-късно – на 29 октомври 2025 г., мъжът починал от получените наранявания.

В рамките на разследването са били назначени множество експертизи, ДНК анализи и сравнителни изследвания, както и са иззети веществени доказателства.

От прокуратурата уточняват, че обвиняемият е осъждан и се намира в ареста с мярка „задържане под стража“, наложена през декември 2025 г.

За престъплението законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.