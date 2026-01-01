Четиридесет и пет са вече жертвите на мощното земетресение в южните части на Филипините. Ранените са 630 души са ранени, а 17 души остават в неизвестност, съобщи днес представител на гражданската защита, цитиран от ДПА.
Повечето от новорегистрираните жертви са в провинция Западно Давао, където шестима души са загинали при свлачище, а двама - след като са били ударени от падащи отломки, заяви Бернардо Рафаелито Алехандро IV, заместник-ръководител на Службата за гражданска защита.
Осемнадесет жертви са регистрирани в провинция Сарангани, където беше епицентърът на земетресението с магнитуд 7,8, станало в понеделник. В съседната провинция Южно Котабато жертвите са 15, като някои от тях са в град Генерал Сантос. Една жертва има в провинция Давао дел Сур.
🇵🇭 Doctors treated patients in tents set up under a scorching Philippine sun on Tuesday -- including helping a young mother give birth -- as the death toll from a major earthquake that collapsed buildings topped 40.— AFP News Agency (@AFP) June 9, 2026
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Филипинският институт по вулканология и сеизмология регистрира над 2200 вторични труса след земетресението, което разтърси страната в първия ден от учебната година и засегна повече от 3,2 милиона ученици.
Повече от 3000 сгради са били повредени или разрушени, а пътища и мостове също са понесли щети, заяви Алехандро. Международното летище на град Генерал Сантос е понесло щети, но вчера филипинските власти го отвориха за полети с хуманитарна помощ и за правителствени самолети.
Rescuers in the southern Philippines pulled a body from the rubble of a collapsed supermarket on June 10, as the death toll from a major earthquake climbed to 46.https://t.co/HSHmDVFxg3— The Hindu (@the_hindu) June 10, 2026
Щетите по инфраструктурата от земетресението се оценяват на 562,8 милиона филипински песо (около 9,16 милиона щатски долара).
#Philippine National Disaster Risk Reduction & Management Council (NDRRMC) said Wednesday death toll from the 7.8-magnitude earthquake that struck southern island of #Mindanao has risen to 45.https://t.co/vkQ1py7h9Y#Kuna pic.twitter.com/D6SVgri5AI— Kuwait News Agency - English Feed (@kuna_en) June 10, 2026
Държавни и частни спешни екипи продължават операциите по издирване, спасяване и възстановяване в засегнатите райони, добави Алехандро.