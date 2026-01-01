Индексите на водещите европейски фондови пазари се повишават като инвеститорите продължават да се надяват на деескалация на конфликта в Близкия изток. Вниманието на пазарите е насочено и към предстоящото решение на Европейската централна банка (ЕЦБ) за паричната политика, предаде Ройтерс.

Германският DAX добави 0,87 пункта и се търгуваше практически без промяна на равнище от 24 433,93 пункта.

Френският CAC 40 нарасна с 31,78 пункта, или 0,39 на сто, до 8235,21 пункта.

Британският FTSE 100 се повиши с 9,44 пункта, или 0,09 на сто, до 10 236,77 пункта.

Общоевропейският STOXX Europe 600 се повиши с 1,20 пункта, или 0,19 на сто, до 619,84 пункта.